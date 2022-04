Zygmuntowski awansował do finału Europejskiej Ligii Strzeleckiej

W Tallinie odbyły się kwalifikacje Europejskiej Ligii Strzeleckiej. Polski zespół pistoleciarzy, dzięki wygranym meczom z Duńczykami, Estończykami, Litwinami, Norwegami i Szwedami, zakwalifikował się do finału Ligi, która w październiku odbędzie się w Budapeszcie. Wśród reprezentantów Polski, którzy w Estonii spisali się bardzo dobrze, startował zawodnik strzeleckiej Legii, Maciej Zygmuntowki . Ponadto w składzie Polski startowali: Barbara Macur (Gwardia Zielona Góra), Izabela Dowejko (Kaliber Białystok), Zuzanna Polańska (Neptun Kosakowo), Stanisław Kozłowski (Dwór Grunwaldzki Poznań) i Wiktor Kopiwoda (Grot Płock).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.