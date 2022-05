Na stadionach: Prezydent żąda uwagi - finał bez flag... w święto flagi

Środa, 4 maja 2022 r.

Sporo kibicowskich emocji wzbudziły mecze rozgrywane w tak zwany długi weekend majowy. Kiedy większość Polaków stara się oderwać od otaczającej nas rzeczywistości, fanatycy jeżdżą za ukochanymi klubami, szykują efektowne choreografie i zdzierają gardła. O ile dotychczas finałowe spotkania Pucharu Polski rozgrywane na stadionie Narodowym były kibicowskim świętem... tym razem przez jedną durną decyzję prezydenta stolicy okazały się okazją do medialnej nagonki na strasznych kiboli.



Już kilka dni przed meczem pojawiła się informacja, że kibice Rakowa i Lecha nie będą mogli wnieść na trybuny flag, a także żadnych elementów oprawy. Tłumaczono się negatywną decyzją straży pożarnej, która z kolei odbiła piłeczkę w stronę prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Straż wydała pozytywną opinię ws. rozegrania meczu, sugerując jedynie możliwość ograniczenia wniesienia dużych flag. I ostatecznie wnoszenia flag zabroniono.



Lechici, którzy wykupili w sumie ok. 18 tys. biletów na finałowe spotkanie, zdecydowali, że na stadion nie wchodzą, jeśli nie zostanie wpuszczone oflagowanie i przygotowana choreografia. I zorganizowana grupa na sektory za bramką nie weszła. A że za stadionem znajdowała się liczna grupa policji, nie obyło się bez incydentów, co oczywiście było głównym punktem we wszystkich wiadomościach, wraz z informacją, że spośród kilkunastu tysięcy kiboli zatrzymano... 20 osób.



Raków w zdecydowanej większości na trybuny wszedł, oczywiście bez oflagowania, nie decydując się na bojkot. Tak więc zawodnicy tylko jednego klubu mogli liczyć na wokalne wsparcie. Trzeba pochwalić lechitów za walkę o ruch ultras. Szkoda, że zawodnicy obu drużyn nie kiwnęli palcem, by poprzeć kibiców. Po finale, który pozbawiony był prawdziwie kibolskiej atmosfery, prezes PZPN, Cezary Kulesza zapowiedział, że jeśli podobna sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, nigdy więcej finał Pucharu Polski nie będzie rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie.



Kibicowskich atrakcji nie brakowało także na derbowych meczach w Łodzi i Krakowie. Te pierwsze rozgrywane były na świeżo oddanym do użytku obiekcie Łódzkiego Klubu Sportowego. Gospodarze zaprezentowali dwie oprawy, po raz pierwszy na nowym stadionie odpalili pirotechnikę, a jej część skierowali w stronę sektora gości. RTS w komplecie, z pirotechniką i oprawą skierowaną do lokalnego rywala, która początkowo podarła się.



Także w Krakowie działo się co nieco. Cracovia wystawiła najliczniejszy młyn w tym sezonie, pokazała dwie choreografie, odpaliła pirotechnikę. Szkoda, że wiślacy otrzymali tak skromną liczbę wejściówek (500), ale mimo to fani Białej Gwiazdy zdołali zaprezentować w klatce przyzwoite racowisko.



Ekstraklasa:



Cracovia - Wisła Kraków (500)

Gospodarze na derbowym spotkaniu zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Zmieniają się czasy, a w mieście wciąż tylko PASY", nad którym odpalili kilkadziesiąt rac. Później przygotowali również oprawę składającą się z malowanej sektorówki, racowiska oraz transparentu "Gdyby interesowała nas piłka, to kopalibyśmy piłkę". Młyn Cracovii tego dnia naprawdę liczny. Wiślacy otrzymali 500 wejściówek i wszystkie wykorzystali. W trakcie meczu zaprezentowali racowisko. Na trybunach 14,1 tys. widzów.



Stal Mielec - Legia Warszawa (317)

Dzięki uprzejmości gospodarzy legioniści mogli na zakazie pojawić się na trybunach. Fani z Warszawy usiedli obok sektora gości, w 317 osób i z jedną flagą. Przez cały mecz prowadzili głośny doping. Na trybunach komplet, blisko 6 tys. kibiców. Gospodarze w pierwszej połowie machali flagami na kijach. W drugiej zaprezentowali oprawę - transparenty tworzące hasło "Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna", po czym odpalali stopniowo kolejne partie rac, a za stadionem zaprezentowali pokaz fajerwerków.



Górnik Zabrze - Radomiak Radom (200)

Ponad 10,9 tys. kibiców na trybunach. Radomiak przyjechał w ok. 200 osób, z pięcioma flagami i transparentem poświęconym zwolnionemu trenerowi Banasikowi - "Darek King, dziękujemy!".



Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (200)

Na meczu 3,2 tys. widzów. Lechiści w sektorze gości z dwiema flagami, wspierani przez Śląsk (100).



Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (150)

Gospodarze na meczu zaprezentowali sporych rozmiarów malowaną sektorówkę, którą uzupełnił transparent "Póki na to czas, wypijemy za to, co dał świat". Na trybunach ponad 6,8 tys. kibiców, w tym delegacja Śląska w sektorze gości. Wrocławianie, podobnie jak białostoczanie, w ramach protestu przeciwko zakazowi wieszania flag na finale PP, nie wywiesili swoich flag na tym meczu. Przyjezdnych 150.

Niższe ligi:



ŁKS Łódź - Widzew Łódź (907)

Derby Łodzi rozegrane na nowym stadionie ŁKS-u zgromadziły komplet publiczności. Gospodarze zaprezentowali pierwszą choreografię z malowaną sektorówką i transparentem "W mieście Łodzi rządzi jeden klub". Później była jeszcze prezentacja składająca się z większej sektorówki i transparentu "Niewiernych czeka zguba, ŁKS nie śpi ŁKS czuwa", chorągiewki w barwach i piro.

Widzewiacy na sektor gości weszli mocno spóźnieni, wszyscy w czerwonych koszulkach. Zaprezentowali sektorówkę skierowaną do rywala, która początkowo rozerwała się, z hasłem "Nowy burdel, stare ku...y" . Do tego odpalili pirotechnikę. ŁKS ostrzelał z fajerwerków sektor gości, po czym przyjezdni zaczęli szarpać płotem, ale szybko do bufora wbiegła policja.



Miedź Legnica - Chrobry Głogów (277)

Chrobry wspierany na tym wyjeździe przez Stilon Gorzów (77).



Arka Gdynia - ŁKS Łódź (170)

Łodzianie wspierani przez Zawiszę (3) i Lecha (2).



Wigry Suwałki - Motor Lublin (103)

Wisłoka Dębica - KSZO Ostrowiec (56)

Chrobry Głogów - Resovia (42)

Resovia - Arka Gdynia (10)



Widzew Łódź - Korona Kielce (-)

Komplet na trybunach stadionu Widzewa. Korony brak, z powodu zamkniętego do końca sezonu sektora gości.





Oprawa tygodnia: Choreo ŁKS-u na derbach z Widzewem i Cracovii na derbach z Wisłą

Wyjazd tygodnia: ok. 18 000 kibiców Lecha pod stadionem Narodowym w Warszawie



