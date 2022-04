Snooker

Dwóch legionistów w finale PORS Junior U-16

Środa, 27 kwietnia 2022 r. 09:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Bardzo dobrze spisali się dwaj zawodnicy sekcji snookera Legii Warszawa, którzy dotarli do finału PORS Junior U-16, w którym stoczyli wewnętrzny pojedynek. Mowa o Sebastianie Milewskim i Kubie Makowskim , którzy we wcześniejszych spotkaniach oddali rywalom tylko jednego frejma. W finale Sebastian zwyciężył z klubowym kolegą 3-2, na czarnej bili w decydującym frejmie.



W turnieju uczestniczyło w sumie siedmiu zawodników Legii - również Oliwier Niziałek (obecny lider rankingu PORS Junior U12) dotarł do ćwierćfinału, rundę wcześniej zakończył Olek Kazano, a na fazie grupowej zatrzymali się Hubert Micherdziński, Axel Wysoczański oraz Wojtek Chojnacki.



Wyniki legionistów:

Jakub Makowski 2-0 Oliwier Niziałek

Sebastian Milewski 2-0 Aleksander Kazano

Jakub Makowski 2-0 Maksymilian Lenkajtis

Sebastian Milewski 2-0 Huber Micherdziński

Sebastian Milewski 2-1 Michał Szubarczyk

Jakub Makowski 2-0 Witold Bystrzycki

Sebastian Milewski 2-0 Krzysztof Czapnik

Jakub Makowski 2-0 Jakub Zakrzewski

Sebastian Milewski 3-2 Jakub Makowski

Oliwier Niziałek 2-0 Maksymilian Lenkajtis

Oliwier Niziałek 2-1 Wojciech Sowiński

Oliwier Niziałek 0-2 Krzysztof Czapnik

Aleksander Kazano 2-0 Hubert Micherdziński

Aleksander Kazano 0-2 Witold Bystrzycki

Alex Wysoczański 0-2 Wojciech Sowiński

Axel Wysoczański 0-2 Jakub Zakrzewski

Wojciech Chojnacki 0-2 Roch Pniak

Wojciech Chojnacki 0-2 Michał Szubarczyk

Wojciech Chojnacki 2-0 Piotr Uss