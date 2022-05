4.05: Rozkład jazdy

Trzecioligowe rezerwy Legii rozegrają dzisiaj zaległe spotkanie z Pelikanem Łowicz w LTC. Z kolei nasi koszykarze, we Włocławku rozpoczną serię półfinałową play-off Energa Basket Ligi. Mecz numer jeden (gra się do trzech wygranych) pomiędzy Anwilem i Legią będzie można zobaczyć w Polsacie Sport. Rozkład jazdy: 04.05 g. 17:00 Legia II Warszawa - Pelikan Łowicz [LTC] 04.05 g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport]

NDM - 55 minut temu, *.172.85 Pelikan Łowicz = największa k.. z Katowic. odpowiedz

LW - 59 minut temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 2-1 Pelikan L.! "L" !!! odpowiedz

Lebaid - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Basket niestety w Polsacie Sport News, a nie w Poslacie Sport ... odpowiedz

