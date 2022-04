Strzelectwo

Medale legionistów w ogólnopolskich zawodach

Czwartek, 28 kwietnia 2022 r.

We włoskim Lonato odbyły się zawody Pucharu Świata w strzelaniach do rzutków, w których legionista, Wolodymyr Yazykov w konkurencji Trap 125 mężczyzn uzyskał wysoki wynik 106/125 rzutków. We Wrocławiu odbyła się I runda Pucharu Polski w konkurencjach pistoletowych i karabinowych, w których legioniści zdobyli 6 medali.



Katarzyna Klepacz zajęła drugie miejsce w pistolecie pneumatycznym i pistolecie sportowym 30+30 strzałów. Złoto w karabinie pneumatycznym zdobył Tomasz Bartnik, który dołożył jeszcze srebro w karabinie 3x20 strzałów. Izabela Wąsik zdobyła brąz w pistolecie sportowym 30+30 strzałów. Sukcesy legionistów zostały przypieczętowane przez Katarzynę Klepacz i Roberta Osmulskiego i ich srebro w Pistolecie pneumatycznym Mix.



W Gryfinie odbyły się Ogólnopolskie Zawody w strzelectwie sportowym Osób Niepełnosprawnych, w których Marek Dobrowolski dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium - raz w karabinie pneumatycznym leżąc Open, a drugi raz w karabinie dowolnym leżąc Open.



W Wiechlicach odbyły się zawody w strzelbie IPSC. Marcin Tausiewicz w klasie Open zajął 1. miejsce. Ten sam zawodnik zwyciężył również w kl. Open, w zawodach Guns&Potatoes IPSC L1 Shotgun, które odbyły się w miejscowości Nieczajna.