Koszykówka

Przedsprzedaż biletów na półfinał play-off z Anwilem

Czwartek, 28 kwietnia 2022 r. 09:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarska Legia uruchomiła przedsprzedaż biletów na półfinałowy mecz (numer 3) fazy play-off z Anwilem Włocławek, który rozegrany zostanie w hali na Bemowie w poniedziałek, 9 maja o godzinie 17:30. Pierwszeństwo w zakupie wejściówek będą miały osoby, które były obecne na meczu koszykarskiej Legii w tym roku kalendarzowym.



Każdy taki kibic może zakupić maksymalnie dwa bilety na mecz z Anwilem Włocławek. Aby mieć dostęp do panelu sprzedażowego na platformie abilet.pl. należy wpisać 16-cyfrowy kod z jednego z zakupionych dotąd biletów na dowolny mecz koszykarzy Legii jaki odbył się w 2022 roku (zarówno te w Energa Basket Lidze jak i FIBA Europe Cup). Na każdym bilecie NAD kodem kreskowym znajduje się wspomniany 16 cyfrowy kod - to on daje możliwość dostępu do panelu sprzedażowego. KODEM dającym wstęp NIE JEST numer pod kodem kreskowym.



Posiadacze karnetów całosezonowych wchodzą na mecz na ich podstawie. Ponadto mają możliwość zakupu dwóch dodatkowych biletów na poniedziałkowy mecz. W tym wypadku kodem dającym dostęp do panelu sprzedażowego jest kod znajdujący się na karnecie.



Rywalizacja o awans do finału play-off toczyć się będzie do trzech wygranych. Pierwsze dwa mecze rozegrane zostaną we Włocławku (4 i 6 maja). Ewentualny mecz numer cztery, odbędzie się na Bemowie w środę, 11 maja o 17:30.



Ceny biletów na mecz półfinałowy z Anwilem Włocławek:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 25,00 zł/normalny - 35,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 45,00 zł/normalny - 60,00 zł

VIP: normalny - 249,00 zł/ ulgowy (dla dzieci w wieku 3-12 lat) - 125,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: poniedziałek, 9 maja 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 30 i 45 zł (ulgowe) oraz 35, 40 i 60 zł (normalne)