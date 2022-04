Johansson wznowił treningi, Miszta będzie gotowy za tydzień

Środa, 27 kwietnia 2022 r. 15:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii Warszawa przygotowują się do kolejnego meczu ligowego. We wtorek do treningów wrócili Mattias Johansson i Bartłomiej Ciepiela. Na pełnych obrotach ćwiczy także Cezary Miszta. - Za tydzień będę gotowy - mówi bramkarz, który w ostatnich tygodniach wypadł ze składu z powodu urazu.







Fotoreportaż z meczu - 33 zdjęcia Woytka

środę na murawie stawiło się 18 zawodników z pola i 4 bramkarzy.



Bramkarze: Boruc, Miszta, Strebinger, Trojanowski

Zawodnicy z pola: Abu Hanna, Celhaka, Charatin, Ciepiela, Grudziński, Jędrzejczyk, Lopes, Muci, Mustafajew, Pekhart, Ribeiro, Rosołek, Skibicki, Slisz, Strzałek, Sokołowski, Verbić, Włodarczyk



Podczas otwartej części treningu piłkarze prowadzili rozgrzewkę, doskonalili podania i skakali przez płotki. Następnie dołączyło jeszcze czterech - Johansson, Josue, Rose i Wszołek.



Nieobecni: Hołownia, Mladenović, Nawrocki, Kapustka, Kastrati, Wieteska i Kikolski