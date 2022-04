Bezpośrednią transmisję z meczu Stal Mielec - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA STAL - LEGIA FORTUNA:

Zibi - 6 minut temu, *.t-mobile.pl Widzę że był wysoki kurs na przegraną Legii 0:3. Teatr trwa obym się mylił. Ale coś mi się wydaje że gwiazdeczki wiedzą o co chodzi. odpowiedz

L L L - 8 minut temu, *.centertel.pl 17 porażka frajerów mioduskiego. odpowiedz

Hiszpan - 10 minut temu, *.telnaptelecom.pl Czy tego barana 99 łączy coś z trenerem?

odpowiedz

Transmisja - 12 minut temu, *.weserve.nl Gdzie można oglądać za free online? odpowiedz

Echhh - 14 minut temu, *.161.42 Brawo bramkarz. Co akcja to wtopa. Skąd ty kuźwa jesteś? odpowiedz

Kielonek - 15 minut temu, *.centertel.pl Zaczęło się:) Pozdrawiam wszystkich masochistów oglądających ten mecz odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 13 minut temu, *.19.184 @Kielonek: Dzięki, także pozdrawiam ;) odpowiedz

Robin(L) - 15 minut temu, *.t-mobile.pl Popisów ciąg dalszy miernot w koszulka z (L) na piersi. Żal to nawet oglądać..... odpowiedz

arczi - 17 minut temu, *.aster.pl Vuko spoko z tego szrotu i Ferguson drużyny by nie dał rady zrobić odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 17 minut temu, *.19.184 Fajnie, czekają nas mecze o coś, włączamy się o walkę o utrzymanie. Gratulacje dla kopaczy. odpowiedz

Atmosferić - 14 minut temu, *.orange.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : włączamy się? coś przeoczyłem? czyżbyśmy nie byli w tą walke uwikłani od późnej jesieni? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 10 minut temu, *.19.184 @Atmosferić: W sumie racja, ale emocje rosną z kolejki na kolejkę, dzięki postawie naszych wspaniałych gwiazd ;) odpowiedz

Atmosferić - 19 minut temu, *.orange.pl Dzisiejsza porażka oznacza że przegramy połowę meczów w sezonie - POŁOWĘ KURFA! odpowiedz

!(L)! Miłkowice - 21 minut temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Jędrzejczyk . Grudziński . Hanna

Sokołowski . Josue

Wszołek . Strzałek . Kapustka

Włodarczyk odpowiedz

Zibi - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Jędrzejczyk w składzie komedi i teatru ciąg dalszy. Kiedy w na oczy przejrzycie? odpowiedz

Pawel - 22 minuty temu, *.centertel.pl Ile jeszcze upokorzeń i wstydu. Ile??? Bez kitu powinni na ostatnim meczu zamknac wejscie do szatni i wpierdol po kolei jak idzie. Dramat przybłędy wszelkiej maści bez ambicji sportowej. Mam nadzieje że kibice was rozliczą ręcznie. Tylko na to zasługujecie. Wpierdol i won z Warszawy odpowiedz

Atmosferić - 24 minuty temu, *.orange.pl Legia się nie poddaje - wciąż można spaść. odpowiedz

Pawel - 26 minut temu, *.centertel.pl Jak kurwa można stracić taką bramkę.... odpowiedz

Hiszpan - 26 minut temu, *.telnaptelecom.pl Brawo cioty. odpowiedz

Sobo(L)ew - 29 minut temu, *.plus.pl Niech ten sezon już się skończy bo ten patałach nie nadaje się na trenera. Może trenować co najwyżej stal rzeszow ????????????????. A później dziwi się że ktoś go nie poważnie traktuje jak on sam tego nie robi. odpowiedz

ja - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Najlepszy na tem moment srodkowy obronca nawet nie miesci sie na lawke?Jak to nie kontuzja to Vuco naprawde jest idiota... albo w zemscie za to ze go odpalaja po sezonie chce nas spuscic z ligi odpowiedz

Andrzej - 40 minut temu, *.plus.pl @ja:

Raczej idiota

Nie spuści z ligi bo Zagłębie musiałoby przy naszych wszystkich porażkach wygrać dwa mecze do końca na 3 mecze wygrać 2 (gra jeszcze z Radomiakiem, Rakowem i Lechem).



Beznadziejny Rosołek gra cały czas, żadnej szansy nie dostanie Strzałek. Jeśli już uparty Serb musi stawiać na Rosołka to trzeba było zagrać jak w Szczecinie Verbić Josue Wszołek Rosołek.

Dziś mógł dać nawet Kikolskiego na bramkę dać aby Rosołka nie dawać a wpuścić Verbicia na skrzydło odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.weserve.nl Podrzucić ktoś linka do meczu odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jaaazzzddddaaa ze Stalą Mielec na pełnej k..... odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Pewniaki znowu na placu. Nie trzeba sie starać Papa Vuko dba o swoich pupili. odpowiedz

