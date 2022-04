Komentarze (78)

Łukasz elk - 26 minut temu, *.play-internet.pl Pierwszy raz dodaje komentarz oglądałem drugą połowę ...masakra ...nie widzę w tym składzie żadnego grajka na przyszły sezon..Rosolek? Gościu gra gorzej niż w Mazurze zawodnicy po 16 lat ..Jędrzejczyk dotknąć leży..a Szwed..lepiej patyk postawić bo kompletne zero ..nie komentuje reszty bo to aż wstyd ..gra w Legii ? Kiedyś honor walka a dzisiaj pieniądze .. każdy kto gra z Legią to nie strach ..a dopisuje sobie 3 pkt bo sztuka jest z nią przegrać a raczej wstyd odpowiedz

CWKSiak - 28 minut temu, *.orange.pl Jak trzeba być k… słabym, żeby przegrać z drużyna pokroju stali, która nie wygrała od 9 meczów?! Nie znajduje już odpowiednich inwektyw do oceny poziomu tych szmaciarzy!

Niestety nawet jeśli się utrzymamy to ciężko patrzeć pozytywnie w przyszłość….

Prezes, trener, drużyna do kompletnej przebudowy. odpowiedz

Djjd - 46 minut temu, *.vectranet.pl Dobrze że sezon się już kończy bo takto nie wiem czy by było utrzymanie ale i tak jeszcze nie wiadomo.po sezonie do odstrzału z 10a w szczególności paralityk slisz i spółka typu sokołowski charatin celhaka i reszta wynalazkow odpowiedz

Kalbar - 48 minut temu, *.autocom.pl Niech już się kończy ten sezon, bez ambicji i honoru dobijemy 20 porażek w sezonie. odpowiedz

lw73 - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Od 41 lat jestem kibicem Legii Dziadek i pradziadek chodzili na mecze pra wujek gral dawno dawno temu w hokeja i jak to widzą z góry to się w grobie przewracają. Niech ten sezon się już w cholere zakończy to jest straszne!!! odpowiedz

Samuel__ - 1 godzinę temu, *.plus.pl Myślałem że te kur..y mają jeszcze chociaż za grosz honoru ale się grubo myliłem odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pogonić to wszystko, nowy właściciel, nowy trener, 16 zawodników walczących do upadłego. Wiem, science fiction... odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak Wisła wygra, to jednak emocje mogą być do końca sezonu, bo niektórzy pisali że gramy już o pietruszkę. odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl @Ja1916: Juz o takim scenariuszu pisalem bo mam oczy i widze co sie dzieje. Ale zostalem wysmiany. Cala nadzieja ze Cracovia bedzie chciala spuscic Wisle i podaruje nam 3 punkty. Bo z tym skladem nic juz sie nie da zrobic. Wpadli w calkowita depresje. odpowiedz

Kraków 12345 - 1 godzinę temu, *.grefnet.pl Po meczu.. qrw... Legia grać odpowiedz

Pjoter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Koledzy po szału,zamilczmy...cisza zupełna...brak słów. odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kiedy wrócą te czasy gdy w Legii będą grać sami legioniści z krwi i kości dla których elka na piersi to będzie duma. odpowiedz

ach - 1 godzinę temu, *.as13285.net cofniecie wszolka do obrony to jawny kryminal !! co za durne zmiany on robi odpowiedz

bzura7 - 1 godzinę temu, *.pirx.pl Do:mareczek , chyba troszkę źle mnie zrozumiałeś ja absolutnie nie obrażam tej ciężkiej pracy bo wiem że jest ciężko, chciałem tylko porównać tych naszych kopaczy do czego kolwiek ale nie mam pomysłu, pozdrawiam ciebie i przepraszam za mój komentarz tylko LEGIA odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.net.pl Wszystko pod kontrolą!!To już nie farsa to kuźwa coś nieprawdopodobnego jest szansa na spadek z tymi cieniasa mi... odpowiedz

Wsciek(L) y - 1 godzinę temu, *.orange.pl pan Slisz się lansuje swoją furą i pieseczkiem a jest tak ch...wy że powinien tu chodniki zamiatać. Won z LEGII

Wielki Stach - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A już kopacze z Atmosfericiem cieszyli się z utrzymania. No, no, niech się cieszą, a w tabeli robi się coraz ciekawiej. odpowiedz

Amikosz - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jak tam?Pucharki będą? odpowiedz

Nie oglądam dalej - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To są ludzie pozbawieni ambicji i poczucia wstydu odpowiedz

bzura7 - 2 godziny temu, *.pirx.pl Dawno nie pisałem żadnych komentarzy, ale po prostu nie da się na to patrzeć , to są śmieciarze ale chyba nawet nie bo śmieciarze swoją pracę szanują ! odpowiedz

mareczek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @bzura7: Czemu obrażasz tzw śmieciarzy? Praca w MPO jest bardzo pożyteczna pod względem społecznym.Ci pracowici ludzie odwalają kawał ciężkiej roboty w przeciwieństwie do naszych graczy odpowiedz

PROPONUJE!PO KONCOWYM GWIZDU SEKTOR GOŚCI NA MURAWE I POPĘDZIĆ KILKU BABOLI! - 2 godziny temu, *.17.73 I DALEJ STRZALEK NA ŁAWCE, A DREWNA I BABOLE GRAJĄ PIACH SISZOWY.... odpowiedz

Maciej - 2 godziny temu, *.. Jaki to jest wstyd to nie mam pytań... Niech ten sezon pośmiewiska już się kończy. Większość do wymiany. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.236.44 @Maciej: A gotowy kolego jesteś na kolejny? Pod wodzą mioduskiego ? Ja nie wiem czego się spodziewasz bo ja nie mam złudzeń i wiem że będzie gorzej niż teraz odpowiedz

Ator - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @bum: Dokładnie.Co z tego ,że sezon się kończy jak zaraz będzie następny.Z jakiego powodu ma być lepszy od obecnego? Nie widać żadnych powodów do optymizmu odpowiedz

Maciej - 55 minut temu, *.. @bum: Nowy sezon nowe nadzieję. My jesteśmy Legia. Odkąd pamiętam zawsze gramy o mistrzostwo, najgorszy sezon jaki pamiętam to 5 miejsce 98r jako mały dzieciak. Może nie od razu, ale po jakimś czasie nowy trener to ogarnie, lepiej niż Vuko. Dodatkowo liczę na pozbycie kilku zawodników. To nie przypadek, że mamy ujemny bilans bramkowy. Nasza ofensywa to porażka, nie mamy w ogóle napastnika. Może być ciężko z pieniędzmi na transfery, ale mimo wszystko wymagam solidnych wzmocnień wolę 1 dobrego napastnika niż 3 - 5 transferów do drużyny (szroty). Powinniśmy iść w jakość. Spodziewam się znacznie lepszego sezonu od tego. Bo gorzej to już być nie może i walki o mistrzostwo Polski. Rok temu nasz skład niewiele się różnił i byliśmy 1. Szukajmy Juranovicow odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Tu nie gra się nic i wszyscy mają wszystko w d...e.... oprócz kasy. Slisz tylko żółte kartki.mm....a gdzie jest Mladenovic!!! Więcej kasy więcej kasy..... panie reżyserze kierowniku Mioduski odpowiedz

Empe 81 - 2 godziny temu, *.47.255 Dramat trwa... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Mam nadzieję że dwa ostatnie mecze u siebie to będzie ciągła szydera i pokazanie tym ciotom że nie zasługujà na grę na Ł3. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brak już słów aby cokolwiek napisać. Dlatego nie napiszę nic i niech to posłuży za cały komentarz do tego co wydarzyło się w pierwszych 45 minutach jeśli chodzi o poczynania Legii. odpowiedz

popierdolka - 2 godziny temu, *.virginm.net Macie dzialajacy link ;)



http://strims.top/StalMielecLegiaWarszawa.php odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @popierdolka: lepiej nie odpowiedz

Mono - 2 godziny temu, *.orange.pl Pogonić to całe towarzystwo po zakończeniu sezonu !

mareczek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ten cały zespół jest całkowicie rozbity mentalnie i pod względem fizycznym.Musi się wszystko zmienić aby w przyszłym sezonie Legia była Legią.WSZYSTKO odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Był kiedyś w Brazylii oszust podający się za piłkarza. SLISZ to oszust z Polski. odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.181.138 Chyba można powiedzieć za Smudą - wciąż walczymy o spadek ;) Naprawdę my wyłącznie słabością Wisły Kraków/Zagłębia Lubin nie spadniemy z tej ligi. A nie zasługą kopaczy i 'trenera' vuko. odpowiedz

BOBO - 2 godziny temu, *.orange.pl Jakiś działający link?? odpowiedz

Popierdolka - 2 godziny temu, *.virginm.net @BOBO: http://strims.top/StalMielecLegiaWarszawa.php



Oczy bola od ogladania ... odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pinokio won odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.181.138 Fajny ten bramkarz z Austrii... taki nie za dobry.

Ale wg "trenera wszechczasów" i "legendy Legii" pana vukovicia ten pachołek w bramce jest lepszy niż Boruc. odpowiedz

R U C H A C Z - 2 godziny temu, *.chello.pl Kiedy w zeszłym roku, koledzy mówili, że te qrwy mnie wykończą, to nie wiedziałem do końca o co chodzi. Teraz już wiem odpowiedz

Yo - 2 godziny temu, *.234.91 Rosołek hahaha to jest dopiero paralita odpowiedz

to(L)ek - 2 godziny temu, *.orange.pl Dajcie linka odpowiedz

kapsel135 - 2 godziny temu, *.chello.pl Kużwa Pan Bramkarz Boruc siedzi w domu a vuko wystawia po złości jakieś "kalectwo". Ręcznik by powiesił i lepiej by to wyglądało. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Beka trwa w najlepsze :=D Co nam się za miernoty trafiły to brak słów. odpowiedz

KRK 12345y7899 - 2 godziny temu, *.grefnet.pl Czas na wielkie zmiany. Panie trenerze zmień bramkarza.... Qrw.... Legia grać odpowiedz

L L L - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na szubienicę z kopaczami mioduskiego. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.centertel.pl A ten pomarańczowy pachołek to co robi w bramce. Brawo również lopes za walke w powietrzu. Coza cioty bez woli walki odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Czy ten amator w dresie uczył tych debil i jak się broni przy różnych? odpowiedz

Zibi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Widzę że był wysoki kurs na przegraną Legii 0:3. Teatr trwa obym się mylił. Ale coś mi się wydaje że gwiazdeczki wiedzą o co chodzi. odpowiedz

L L L - 2 godziny temu, *.centertel.pl 17 porażka frajerów mioduskiego. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Czy tego barana 99 łączy coś z trenerem?

Transmisja - 2 godziny temu, *.weserve.nl Gdzie można oglądać za free online? odpowiedz

Żeg(L)arz - 2 godziny temu, *.chello.pl @Transmisja: http://strims.top/StalMielecLegiaWarszawa.php?source=1 odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.161.42 Brawo bramkarz. Co akcja to wtopa. Skąd ty kuźwa jesteś? odpowiedz

Kielonek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zaczęło się:) Pozdrawiam wszystkich masochistów oglądających ten mecz odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 @Kielonek: Dzięki, także pozdrawiam ;) odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Popisów ciąg dalszy miernot w koszulka z (L) na piersi. Żal to nawet oglądać..... odpowiedz

arczi - 2 godziny temu, *.aster.pl Vuko spoko z tego szrotu i Ferguson drużyny by nie dał rady zrobić odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 Fajnie, czekają nas mecze o coś, włączamy się o walkę o utrzymanie. Gratulacje dla kopaczy. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : włączamy się? coś przeoczyłem? czyżbyśmy nie byli w tą walke uwikłani od późnej jesieni? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 @Atmosferić: W sumie racja, ale emocje rosną z kolejki na kolejkę, dzięki postawie naszych wspaniałych gwiazd ;) odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Dzisiejsza porażka oznacza że przegramy połowę meczów w sezonie - POŁOWĘ KURFA! odpowiedz

!(L)! Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Strebinger

Johansson . Jędrzejczyk . Grudziński . Hanna

Sokołowski . Josue

Wszołek . Strzałek . Kapustka

Włodarczyk odpowiedz

Zibi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jędrzejczyk w składzie komedi i teatru ciąg dalszy. Kiedy w na oczy przejrzycie? odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Legia się nie poddaje - wciąż można spaść. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.plus.pl Niech ten sezon już się skończy bo ten patałach nie nadaje się na trenera. Może trenować co najwyżej stal rzeszow ????????????????. A później dziwi się że ktoś go nie poważnie traktuje jak on sam tego nie robi. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Najlepszy na tem moment srodkowy obronca nawet nie miesci sie na lawke?Jak to nie kontuzja to Vuco naprawde jest idiota... albo w zemscie za to ze go odpalaja po sezonie chce nas spuscic z ligi odpowiedz

Andrzej - 3 godziny temu, *.plus.pl @ja:

Raczej idiota

Nie spuści z ligi bo Zagłębie musiałoby przy naszych wszystkich porażkach wygrać dwa mecze do końca na 3 mecze wygrać 2 (gra jeszcze z Radomiakiem, Rakowem i Lechem).



Beznadziejny Rosołek gra cały czas, żadnej szansy nie dostanie Strzałek. Jeśli już uparty Serb musi stawiać na Rosołka to trzeba było zagrać jak w Szczecinie Verbić Josue Wszołek Rosołek.

Dziś mógł dać nawet Kikolskiego na bramkę dać aby Rosołka nie dawać a wpuścić Verbicia na skrzydło odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.weserve.nl Podrzucić ktoś linka do meczu odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Jaaazzzddddaaa ze Stalą Mielec na pełnej k..... odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Pewniaki znowu na placu. Nie trzeba sie starać Papa Vuko dba o swoich pupili. odpowiedz

