Vuković: Znów tracimy kuriozalną bramkę

Aleksandar Vuković (trener Legii): To kolejka porażka, można powiedzieć, że pierwszy raz po bardzo słabym stylu. Była kontynuacja kuriozalnych błędów i kuriozalnych bramek, jakie tracimy. Od momentu straconej bramki z Piastem, gdzie był w zasadzie samobój. Dziś padła bramka bezpośrednio z rzutu rożnego. Można ją nazwać samobójczą. Jesteśmy niezadowoleni z postawy w dzisiejszym meczu. Były krótkie momenty lepszej gry, bramka Wszołka, ale to za mało, żeby powalczyć chociażby o remis. Mamy 3 kolejki do końca. Określano mnie kiedyś jako trenera-motywatora. To jest najważniejsze w życiu, żeby dążyć do najlepszej gry w każdym meczu. Potrzeba więcej, zrobić więcej, żeby oczekiwać lepszego rezultatu. Gratulacje dla Stali, to ważne zwycięstwo dla nich i odnieśli je zasłużenie. Na początku rundy mieliśmy problem z płynnością gry, ale nie z koncentracją boiskową. Jesteśmy drużyną, która do pewnego momentu nie pozwalała przeciwnikom na stwarzanie sytuacji, a teraz kolejny mecz tracimy kuriozalną bramkę. Próbuję uświadomić drużynę, o co grają, w jakim klubie. Koniec końców to moja praca, ja ponoszę za to odpowiedzialność. Robię wszystko, żebyśmy wyglądali tak, jak na początku rundy. Nastąpił zjazd, ale to nie jest wytłumaczeniem. Można poczuć się zbyt pewnie, myśleć kolejnym sezonie, inaczej traktować trenera, który jest tu jeszcze tylko przez kilka spotkań, ale to obowiązek sportowca, żeby zależało mu na zwycięstwach. Mamy 3 mecze na to, żeby to udowodnić. Mamy też problemy. Nie można powiedzieć, że Legia przegrywa, bo jej się nie chciało, ale dochodzą też inne kwestie, np. jakościowe na poszczególnych pozycjach. To ma wpływ na naszą grę. Zostały 3 mecze, żeby coś zmienić.

Bródno - 3 minuty temu, *.orange.pl Gdzie jesteście lamusy, którzy pisali wytrzewiej jak go nazwałem amatorem? To jest krasomówca tak jak Magiera bez odpowiedniego warsztatu trenerskiego. On będzie mówił kto ma być legionistą a kto nie? Amator z wielkim ego. odpowiedz

Darek - 10 minut temu, *.chello.pl Wkłady do koszulek mają już wywalone na wszystko.Wiedzą,że są do końcu sezonu i w dupie mają ostatnie mecze.Jak my kibice ich nie zmobilizujemy to spadniemy.Oni już nikogo nie słuchają i mają wszystko w dupie.

Przywitajcie ich odpowiednio w drodze powrotnej.To dla dobra klubu.Byśmy za rok dalej grali w dupoklasie. odpowiedz

Benio - 12 minut temu, *.centertel.pl Trenerze chcę podziękować za to że trener nie zostawił drużyny w najgorszym z możliwych momencie. Inni się odwrócili i trzeba było skorzystać z vuko. Widać że dawno już byśmy byli skazani na porażkę i pewny spadek. Nikt nie jest doskonały także vuko ale trzeba mu oddać co zrobił. Mamy słabych zawodników którzy tylko dobrze zarabiają i nic po za tym. Nie ma charakteru nie ma walki od początku do końca . Są same gwiazdy które są gorsze od chłopaków z niższych lig którzy za Legię dali by się pokroić. Oddajemy młodych i nic w zamian. W nowym sezonie jest do wymiany okolo10 zawodników. Pierwszy raz widzę że drużyna całą rundę gra bez napastnika. To jest fenomen tej ligi. Mamy 3 mecze. Dopingujemy i oddajemy dla Legii całe serce. Zawodnicy dajcie z siebie wszystko. odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.orange.pl @Benio: Łubu dubu, łubu dubu.... odpowiedz

dave - 6 minut temu, *.autocom.pl @Benio: Ale kto się odwrócił? Możesz podać konkretne przykłady? Zamiast trenera z prawdziwego zdarzenia najpierw był wzięty trener rezerw a jak nie wypaliło, co była wiadome to ściąglęli Vuko który de facto i tak miał kontrakt. To raczej Mioduski nie dał szansy innym trenerom niż oni się odwrócili. odpowiedz

Hiszpan - 21 minut temu, *.telnaptelecom.pl Zamknij ryj cieciu. Nikt już Cię nie słucha odpowiedz

mietowy - 23 minuty temu, *.aster.pl znowu slodkie pierdzenie i co z tego wynika ?????????????????

ze moze za tydzien sie pofarci ??????????????? odpowiedz

Robin(L) - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Wy miernoty piłkarskie jesteście O czym Ty opowiadasz trenerze momenty dobre?? drużyna powinna zapierd... ac po boisku i gryźć trawę a wy kolejny mecz czlapiecie kopiecie się po czołach. Totalne dno. I gdzie te piękne słowa o postępach jedności determinacji i inne bzdury co tak ładnie opowiadał Pan???? Zrobiliście z Legii pośmiewisko strzelają wam nawet bezpośrednio z różnego!!! Leje was prawie każdy w tej MOCNEJ lidze.

Wy do pierwszej ligi się nie nadajecie za co wy pieniądze bierzecie??? odpowiedz

Piotrek - 24 minuty temu, *.centertel.pl Pinokio , ty to powinienes zacząć od zmiany płyty , bo wszystko co gadasz to już słyszeliśmy odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.176.255 Po co Aco ta trenerka w kolejnych, jakichs srednich klubach, z ktorych przy pierwszej gorszej sytuacji go wywalą i bedzie latal po tej lidze jak Magiera? W Legii spelnilby sie idealnie jako asystent, nadaje sie, trzymalby szatnie, motywowal, wpajal ciagle do glow, co to za klub i jak nalezy podchodzic do obowiazkow. odpowiedz

Wolfik - 25 minut temu, *.mm.pl Ano tracimy. I co w związku z tym???



Sytuacja jest poważna, bo z komentarza pomeczowego p.Vukovicia wnioskuję, że opymizmu juz nie ma. odpowiedz

