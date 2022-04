Konferencja pomeczowa

Majewski: Trochę brakowało nam spokoju

Sobota, 30 kwietnia 2022 r. 22:41 Mishka, źródło: Legionisci.com

Adam Majewski (trener Stali): Celem nadrzędnym była dziś wygrana i wreszcie wygraliśmy. W wielu poprzednich spotkaniach była na to szansa, ale ciągle nam czegoś brakowało. Dziś się to udało. Cieszymy się bardzo, ale jeszcze nie zapewniliśmy sobie utrzymania. Ten mecz na pewno jednak doda nam wiary i spokoju.



Dziś brakowało nam trochę spokoju, choć mecz ułożył się dla nas idealnie. Świadomie wystawiliśmy wyższych zawodników, żeby zapewnić sobie przewagę w niektórych elementach. Strzeliliśmy dziś bramkę po stałym fragmencie. Gra trochę się nie kleiła, ale chciałbym podziękować zawodnikom za zaangażowanie, że starali się grać wysokim pressingiem. Może nie było to piękne widowisko, nie było zbyt wielu sytuacji, ale mogło się podobać, bo wszyscy dali z siebie 100%.