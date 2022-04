Coraz mniej kolorowo

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Karol Iwanowicz



Mr Martini - 1 minutę temu, *.orange.pl 17 porażka w sezonie. A teraz czekam, po porażce że Stałą, jak któryś powie że przegrali bo mieli pecha. 17 raz w sezonie mieli pecha. Jacek Zieliński, powiedział niedawno,że Legii potrzebnych jest czterech nowych piłkarzy do szczęścia. A ja uważam zupełnie odwrotnie. Mamy może czterech piłkarzy, którzy potrafią grać. A reszta, sami dyletanci. I jeszcze jedno. Mioduski, jak uważasz, że jesteś super, to dziś była 17 porażka w sezonie. Rozumiesz to? Chyba nie?! A w następnym spotkaniu z Górnikiem nasz "wspaniały" trener, wstawi naszego " wspaniałego" Mateusza Witeske, filar obrony. I jeszcze poproszę Artura Boruca, .może komuś wypali "z dyńki". odpowiedz

Witamina1916 - 6 minut temu, *.plus.pl Zaczne od nowa obstawiać mecze Legii , tylko z tą różnicą że na rywala , 17 porażek gdzie większość przeciwników kurs koło 3. odpowiedz

Leśny Dziadek - 8 minut temu, *.orange.pl Naszego ukochanego klubu już nie ma, tylko niektórzy jeszcze tego nie widzą... odpowiedz

eLka - 9 minut temu, *.mm.pl Przez ciebie, ty Pudlu jeden ty, staliśmy się pośmiewiskiem w całej Polsce.

Nie spadnieny tylko dlatego, że się znalazło kilka drużyn jeszcze gorszych, choć trudno w to uwierzyć. odpowiedz

Zielu - 19 minut temu, *.centertel.pl Jeżeli jedynym sposobem na pozbycie sie tego szkodnika z Legii i tej bandy przebierańców miał by być spadek to ja jestem za odpowiedz

On - 12 minut temu, *.versanet.de @Zielu: I ja jestem za odpowiedz

WITAMY PRAWIE MISTRZA POLSKI NA Ł-3 - 20 minut temu, *.com.pl TYLKO ŻEBY NIE TE - 17 TO BYŁOBY MISTRZOSTWO . odpowiedz

Czarny76 - 21 minut temu, *.. Ma ktoś wtyki w Fortunie?Jestem ciekaw jakie wygrane padły dzisiaj bo coś mi tu śmierdzi… odpowiedz

Kalbar - 24 minuty temu, *.autocom.pl Piłkarzyki wsrydu nie macie!!!

Bez ambicji i honoru. odpowiedz

Ale guuuuuuvno - 26 minut temu, *.164.82 Jak cudem się utrzymamy to po Vućko trenerem powinien być ktoś kto potrafi rzeźbić w gównie. Już wiadomo że kilku odejdzie, kilku spier...li a jeszcze kilku skończą się kontrakty. To co zostanie to będzie poziom rezerw a już wiadomo że dług jest większy niż wszystkich pozostałych drużynek razem wziętych i kasy na transfery nie będzie. Już jest tragicznie a może być tylko gorzej. Przy wylokowanym debilu jest to nieuniknione. odpowiedz

Cegiełka - 27 minut temu, *.t-mobile.pl 17 porażka w sezonie. Z sezonu na sezon widać było, że piłkarsko staczamy się po równi pochyłej. Najbliższe lata będziemy się tułać w okolicach 7-8 miejsca w tej jednej z najsłabszych Ekstraklas w Europie. odpowiedz

JACUNHO - 29 minut temu, *.net.pl Jest dno i bagno to mało powiedziane. Wiadomo to jest sport i może każdemu się coś złego przytrafić, ale siedemnaście razy(Jak narazie) ? Dostaliśmy niezłego kopa za wyśmiewane się z innych tego typu drużyn. Tą patologia w polskiej lidze musi się jak najszybciej skończyć bo inaczej to na długi czas zostaniemy pośmiewiskiem Europy, chociaż mam obawy że już to nastąpiło.

Co do meczu. Chyba nic, bo nie zostało już nic dobrego. W każdym aspekcie funkcjonowania naszego klubu nic po prostu nie działa. Ani na boisku ,ani w zarządzaniu, ani w prowadzeniu zespołu.

W takim meczu z tak słabym przeciwnikiem ,jak nie można dac szansy wyróżniającemu się zawodnikowi rezerw jakim jest Strzałek. Nie twierdzę że jest to nasz zbawca, ale skoro za cztery kolejki żegnamy super strzelca Thomasa to czy nie lepiej sprawdzić takich młodych zawodników w kończącym się dramatycznym sezonie, bo i tak nic już więcej nie wskóramy, a nie jestem pewien czy występ tego młodzik byłby gorszy od tego co nam zaprezentowali dziś nominalni napastnicy wkurzajacy nas przez cały sezon

Trener który miał wprowadzać młodych nie zaryzykował dziś po raz który i mam do niego o to wielki żal.

odpowiedz

L - 31 minut temu, *.tpnet.pl Obawiam się że przyszły sezon nic nowego nie wniesie z przeciętniaka staliśmy się miernotami a na wzmocnienia brak kasy, a tu trzeba połowę składu wyj...ać i naprawdę się wzmocnić wartościowymi graczami a loczek raczej nie kwapi się do zakupów najchętniej weźmie byle kogo aby był za darmo zresztą ostatnimi czasy taka jest polityka w klubie wszystkich byleby nie trzeba zawiele wydać a najchętniej za darmo, i niestety mamy to co mamy kolejny szrot w lidz odpowiedz

jurand - 39 minut temu, *.plus.pl dno dnem, ale sędzia lasyk to też artysta, ostatnie starcie przy linii bocznej, kiedy nasz został kopnięty przez stalowca i co nic nawet nie dał żółtej kartki. odpowiedz

Michał - 39 minut temu, *.plus.pl 17 porażek....no i dobra. Jeszcze trochę czasu jest na zostanie w lidze odpowiedz

Jacuś Magiera - 42 minuty temu, *.centertel.pl Uważam, że bez Mioduskiego, obecnie byśmy byli w 4 lidze... odpowiedz

Staszek Lewy - 41 minut temu, *.chello.pl @Jacuś Magiera: Magiera wróć odpowiedz

Robert - 43 minuty temu, *.orange.pl Pora na podsumowania? Rekordów i ewenementów to jest nieco w tym sezonie. Porażka 2. bramkami w 11 na 10, seria Gołąbka, ale też wyeliminowanie Slavii i Bodo/ Glimt, które tak daleko zaszły w pucharach, wygrana z Leicester, które może Puchar Konfederacji zdobyć, śrubowanie negatywnego rekordu w Superpucharze, mieliśmy też trenera, który wszedł na mundial. Pokonaliśmy 5 przeciwników w pucharach europejskich (sic!) w takim położeniu. odpowiedz

Malypso - 44 minuty temu, *.centertel.pl Legia powinna wykupić Śpiączkę i Roginicia z Podbeskidzia, to są piłkarze na europejskie puchary, a nie te Pekhardty, Borucem, Brychcze... odpowiedz

Dżony79 - 42 minuty temu, *.chello.pl @Malypso: Zgadzam się, przynajmniej byśmy jakoś grali a nie odpowiedz

PLK - 3 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @Malypso: a co ci Brychczy zawinił, głombie?!!! odpowiedz

Witamy Mistrza Polski w Warszawie - 45 minut temu, *.com.pl W końcu to przecież tylko 17 -ty wpierdziel w Sezonie . odpowiedz

paw_pawela - 45 minut temu, *.telkab.pl wyłączyłem TV przed ostatnim gwizdkiem...chyba po raz pierwszy, coś straciłem? odpowiedz

mietowy - 46 minut temu, *.aster.pl do Zibi tak Masz racje trudo sie z Toba niezgodzic

odpowiedz

Zibi - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl @mietowy: Dodatkowo napiszę zobacz na zagranicznych ligach tam na 1 pozycję jest 3 graczy i oni walczą miedzy sobą kto będzie grał w podstawowej 11 tam nie ma żadnego kombinowania i sentymentów a u nas jest kilku grajków co rządzą klubem. Proponuję obejrzeć z Czesiem ostatnią odprawę przed Piastem po którym został zwolniony. Jak się u nas nawet dobry grajek trafi to go tak ugoszcza w nocnych klubach koledzy z drużyny że po kilku imprezach chłop zapomni jak się gra. Dodatkowo gratuluję tym co za słabe wyniki naje bali akurat 2 najlepszym graczom Luki oraz Emrelii zamiast porozmawiać z tymi co naprawdę Kary rozdają. odpowiedz

Sebo(L) - 47 minut temu, *.vectranet.pl Legia przegrała całą jedną rundę!! Tego jeszcze w historii klubu z Łazienkowskiej nie było. To jest najgorsza drużyna Legii jak kiedykolwiek grała na boiskach na najwyższym szczeblu rozgrywek. Wstyd i hańba!! Won! Precz! Wy.ierdalać!!!! odpowiedz

Wolfik - 41 minut temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Cóż, sezon "historyczny" jakby nie było. Niestety w tej druzynie nie ma "ikry". Nie wydziałam ani przez chwile woli i determninacji by ugrac chocby remis. Jesli jutro Craxa nie wygra...będzie sraczka do ostatniego gwizdka. odpowiedz

Cyniek - 48 minut temu, *.weserve.nl To jest polityka klubu ogłosić całej Polsce że będzie zmiana trenera że żegna się z piłkarzami odpowiedzmy sobie szczerze kto z nas miał by motywację do pracy wiedząc że za dwa czy trzy tygodnie z niej wyleci odpowiedz

Zmiana prezesa - 49 minut temu, *.chello.pl Niektórzy tu co po niektórzy są naprawde chorzy żę chcą dymisji prezesa Mioduskiego, patrząc z perspektywy czasu jest to nasz najlepszy trener, przynajmniej nie ma żadnych dziwnych piłkarzy i zmian trenerów co chwile, tak jak za Leśnego czy ITI także co poniektórym zalecam meliske na noc, i przespanie się z takimi dziwnymi myślami. Problemem w klubie są tylko kibice tacy jak wy którzy nie są z drużyną na dobre i złe. LEGIA NA ZAWSZE! AUU! odpowiedz

Dor Jan - 44 minuty temu, *.chello.pl @Zmiana prezesa: walnij sie w łeb gościu odpowiedz

Wolfik - 50 minut temu, *.mm.pl Trzy tygodnie temu pisałem, że mamy ciężki kalendarz i jesli nie wygramy z Piastem może być niewesoło. A Kolega Po(L)ubiony pisał, że możemy nie zdobyć do końca sezonu nawet punktu, co przy wiadomych rywalach nie jest wcale takie nieprawdopodobne.



Sama ocenu meczu: dno i wodorosty. Cały sezon to samo: tracimy szybko gola i nie zdobywamy punktu. W meczu w Mielcu, niestety nie widziałem też WOLI wywiezienia choćby remisu.



Cóż, trzeba trzymac mocno kciuki by Cracovia jutro wyggrała "maczeta party".



Mówiło się, że wygrywamy mistrzostwa słabościa rywali. Tym razem jesli się utrzymamy to również słabościa naszych rywali. odpowiedz

Sebo(L) - 39 minut temu, *.vectranet.pl @Wolfik: i pomyśleć, że co niektórzy widzieli już Legię walczącą o... 4 miejsce i Ligę Konferncji!! A przecież ja pisałemnie nie raz i nie dwa, że będziemy rozpaczliwie bronić się przed spadkiem do samego końca i w rzeczy samej dzieje się to właśnie w chwili obecnej... odpowiedz

Murarz - 52 minuty temu, *.tpnet.pl Obudź się Legio ma ....... bo inaczej sięgniesz dna. Czas na zmiany. odpowiedz

KIBIUC - 52 minuty temu, *.centertel.pl Brawo Legia!!!! odpowiedz

Michał - 53 minuty temu, *.plus.pl No i dobra. Jeszcze zdążymy spaść z ligi takimi Sliszami Lopezami Pekhartami i Charatinami czy Rosół kami. Pozdrawiamy wszystkich Legionistów i Legionistki. I tylko szkoda Artura Jędzy Josue i Wszolka i Kapustki odpowiedz

Raf - 54 minuty temu, *.orange.pl Trzeba mieć charakter, trenera. Lechia np. ma cienkich graczy, a jest 4-ta, trener robi co trzeba tam chyba. odpowiedz

L - 54 minuty temu, *.176.255 Dobrze, że dostajemy tak w p.zdę, może skłoni to wszystkich w klubie do poważniejszych zmian, albo chociaż poważniejszych transferów, bo idę o zakład, że jakbyśmy te mecze wygrywali, nieważne w jakim stylu, to by ktoś jeszcze pomyślał, że w zasadzie trzeba tylko kilku wzmocnień głównie za tych co odejdą. A tu chvj, a konkretniej, w chvj. Tylu nowych piłkarzy potrzeba. odpowiedz

Kiedy Planowany jest Przyjazd Gwiazd Legii z Mielca do Warszawy ? :D - 57 minut temu, *.com.pl 9 Meczy bez wygranej Stali na kogo jak kogo mogli liczyć na przełamanie jak nie na Legię . Znów zapowiada się huczne przywitanie Mistrzów w Warszawie . odpowiedz

Bemowo - 57 minut temu, *.chello.pl Przypomnijmy - mówimy o Mistrzu Polski oraz klubie z najwyższym budżetem w krajowej piłce. Serio? odpowiedz

Jerry - 58 minut temu, *.orange.pl Jedyne co martwi, że możemy skończyć sezon z 20 porażkami. odpowiedz

Romus - 58 minut temu, *.orange.pl To jest wręcz niewiarygodne jak Mioduski zniszczył ten klub.

Nie chce źle wróżyć ale nadchodzą ciężkie czasy. odpowiedz

Levinho. Onet. Pl - 42 minuty temu, *.orange.pl @Romus: Jesteśmy świadkami totalnego upadku.... Masz rację, to jest niewiarygodne co zrobił niejaki Mioduski...Nie mam sił cokolwiek pisać więcej....

odpowiedz

Szpic - 59 minut temu, *.chello.pl Jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości co do obecnego "trenera" Legii? odpowiedz

O co Wam chodzi? - 59 minut temu, *.centertel.pl Każdy inny wynik byłby niespodzianką...



Oglądacie mecze Legii od wczoraj? odpowiedz

KaroL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ambitny trener ambitne grajki odkąd przyszedł pinokio to i tak nic lepiej nie gramy on niema żadnego pojęcia o taktyce jakiej kolwiek uniego jest tylko walka i sprawiedliwość na treningach ktoś źle zagra to znika na kilka męczy a później powrót i znowu w kółko to samo oprócz rosołu on cały czas gra. Jest verbic w składzie później dwa mecze niema go w ataku raz Lopes raz drewno pehart i rosół i na wielu pozycjach tak jest. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl do Zibi oni juz w meczu a radomiakiem w pierwszej rundzie zasygnalizowali ze lige rozloza odpowiedz

Zibi - 50 minut temu, *.t-mobile.pl @mietowy: Mioduski jest winny tej sytuacji ale piłkarze mają swoje za pazurkami. Ale po kolei Trener musi mieć 100% zaufania i poparcia a nie tak jak u nas piłkarzyki zwalniają trenera jak od nich za dużo wymaga. Tak został zwolniony Vuko, Jacek Magiera czy Michniewicz i wielu innych. Druga sprawa Nawet jak Vuko ma nie trenować po zakończeniu sezonu to takie informacje się nie udziela 8 meczów przed końcem sezonu bo gwiazdeczki w du.. mają trenera a co on im może zrobić i to jest poziom podstawówki w zarządzaniu klubem. Brak nowych obrońców oraz pozbycie się tych co od środka psują drużynę wiadomo o kogo chodzi. odpowiedz

Zibi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Seria zwyciestw Legii była jak Jędrzejczyk nie grał. Jak gra w ciemno można obstawiać porażkę Legii. Trzeba naprawdę mocno przewietrzyć szatnię z starych kombinatorów. Obejrzeć dokładnie co Arturek robił podczas straconej dziś pierwszej bramki. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl A czego tu oczekiwać? Rosołek, Lopez, Slisz, Sokołowski, Sztebinger, Wukowicz to jest zbiór piłkarzy i trenerów pierwszoligowych. W przyszłym sezonie będzie bardzo ciężko wychylić ponad 10-tą pozycję, bo w tym raczej sie utrzymamy, za duża konkurencja do spadku. Szczerze mówiąc dziś gra wyglądała tak samo jak za Michniewicza. Kręcimy się w kółko. odpowiedz

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziadów akt kolejny. Te miernoty piłkarskie to brak słów by skomentować ich popisy. Kolejny mecz kopania się po czołach. A za chwilę w wywiadach usłyszymy ze znowu po raz kolejny nie zasłużyli na przegrana mieli wszystko pod kontrolą ale pech nic nie wpadało i inne bzdury. W dupie nas wszystkich mają i tyle.

DNO DNO I JESZCZE RAZ DNO KOLEJNY REKORD 17 PORAŻEK MAJĄ TALENT PSEUDO KOPACZE.

LEGIA TO MY!!!!!!!

A wy miernoty piłkarskie wypier..... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdzie sonda oceń Pinokio ?? odpowiedz

Beck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zostały trzy kolejki.Zdobędą realnie jeszcze jeden punkt.Może wystarczy. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Kiedyś były trzy zmiany w meczu i drużyna potrafiła biegać po 120 kilometrów. Dzisiaj mamy pięć zmian i drużyna biega 108 kilometrów. To jest kpina.

Za ryj ich bo spadniemy. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Nie poddawaj sie, la la la la la......... odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.orange.pl No bywa.

Utrzymanie już sobie i tak zapewniliśmy. Wisła ma do nas aż 7 punktów straty. Nie odrobi tego. Za mało czasu.

Nie ma takiej możliwości żeby spaść.

Następny sezon będzie na pewno lepszy. Zobaczycie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jerry: Zmień lekarza, obecny Cię oszukuje... odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.. @Jerry: Jak Wisła wygra derby Krakowa, to już nie będzie tak kolorowo. Nie widzę, żeby komuś nie zależało na wygranej z Legią, a z innymi kandydatami do spadku i owszem. Gramy jeszcze m. in. z Jagiellonią, która też walczy o życie. Ja bym nie był taki pewien, że zostaniemy w lidze. odpowiedz

Po(L)ubiony - 51 minut temu, *.aster.pl @FI(L)IP: Bruk-Bet ma korzystny kalendarz. I Pieniądze. Jeśli jutro wygra z Wisłą Płock, a Craxa przegra, zrobi się naprawdę gorąco. Bo my, możemy już nie zdobyć punktu. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wygląda na to, że Vukovic sabotuje ostatnie mecze. Wy....ć go natychmiast, Inaki gorzej nie pokieruje. Będzie wesoło, bo możemy polecieć razem z Zagłębiem. odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dajcie im podwyżki należą się za dobrą grę szmaciarze won z LEGII odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl ja po prostu tego nie ogarniam jak mozna sie stoczyc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Zibi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @mietowy: można kasa się zgadza odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Trzeba to napisać: WYNOCHA DO 1 LIGI! zespół z 17 porażkami, nie zasługuje na grę w Ekstraklasie. odpowiedz

KaroL - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pinokio wyjdzie i powie ze Boruc jest winny albo wyślę na konferencję Pana Dowhana odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Runjaic chyba przedłuży kontrakt z Pogonia jak na to patrzy. Nie wiem czy on jest w stanie cokolwiek ulepić z tego gówna, chyba że wraz z nim przyjdzie conajmniej 11 nowych zawodnikow. odpowiedz

Borys-69 - 1 godzinę temu, *.chello.pl To już jest dno,jak można tak grać odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Jeszcze nie dawno pisaliście tu pucharach ?smialismy sie Lecha w tamtym roku teraz mamy wiecej porażek i nie pewne utrzymanie odpowiedz

WO(L)A - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Banda nieudaczników - precz z Legii ,nie da się na was patrzeć !!!! odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rok temu było mistrzostwo, teraz bronimy się przed spadkiem....17 porażka!!!! Qrwa Mać!!!!!!!! odpowiedz

Mifito - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Po prostu mają charakter chłopaki odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miodka trzeba wywalic a nie pilkarzy. Jak zaczeli grac lepiej to znowu zmiana trenera. Jak to mialo na nich wplynac dobrze.???? odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl wstyd, żenada i banda nieudaczników! Idź już Vuković stąd, żegnamy! I weź Rosołka i Slisza analfabeto piłkarski! odpowiedz

.... - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Choć ciężki jest czas

Mioduski gnebi ciągle nas

Obiecuję góry i zloto

A My idziemy w Las.

Speedy kastrat jest wśród nas

Cała Europa boi się nas. odpowiedz

Lisek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ile jeszcze kompromitacji bedzie w tym roku ?? wszyscy nas robia jak sie da odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jedzą to porażka rosołek następca rasiaka drewno po co wpuszcza prharda nie lepiej już dać szansę wlodrczykowi masakra ciekawe czy kudłaty zadowolony jest ze swoich transferów odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ta cała drużyna to mafia.... Piłkarzyki sprzedawczyki... odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.aster.pl dno dno dno i tu nie ma co mowic o tej druzynie kopaczy odpowiedz

Vuko von - 1 godzinę temu, *.centertel.pl JAKIE TO JEST DNOOOOOO odpowiedz

Yyyy - 1 godzinę temu, *.chello.pl Te śmiecie piłkarskie. Wywalić cały ten szrot odpowiedz

