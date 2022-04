Abu Hanna: Ciężko znaleźć odpowiednie słowa

- Trudno powiedzieć cokolwiek o meczu. Nie ułożył się tak jak chcieliśmy, tak jak się spodziewaliśmy. Ciężko znaleźć teraz odpowiednie słowa. Musimy się z tym przespać i dobrze przeanalizować na początku nowego tygodnia - powiedział po meczu ze Stalą Mielec Joel Abu Hanna. - Straciliśmy dwa podobne gole. Wiedzieliśmy, że mają wysokich zawodników. Powinniśmy się lepiej bronić. Muszę obejrzeć te bramki jeszcze raz, aby wyrobić sobie opinię. Mieliśmy całą drugą połowę, by odwrócić wynik meczu i tego nie zrobiliśmy.

