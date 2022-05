Miedź Legnica wraca do Ekstraklasy

Niedziela, 1 maja 2022 r. 18:09 Woytek

Po trsech latach przerwy Miedź Legnica wraca do Ekstraklasy. W niedzielę legniczanie zapewnili sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej po porażce Arki Gdynia. Miedź ma jedenaście punktów przewagi nad gdyńskim klubem, któremu do rozegrania pozostały trzy mecze.







Walka o drugie miejsce premiowane bezpośrednim awansem najprawdopodobniej potrwa do samego końca, bo różnice punktowe między walczącymi drużynami są niewielkie. Trzeciego beniaminka wyłonią baraże, które rozegrają między sobą zespoły z miejsc 3-6 w końcowej tabeli I ligi.