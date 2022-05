Oceny legionistów za mecz z Stalą

Najwyższą notę za mecz ze Stalą Mielec przyznaliście Pawłowi Wszołkowi. Występ strzelca jedynej bramki dla Legii oceniliście na 3,0 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy uzyskali bardzo niskie oceny, a najniższa trafiła do Richarda Strebingera - 1,4. W sumie oceniało 875 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,9. Wszołek 3,0 Kapustka 2,3 Josue 2,3 Rosołek 2,1 Johansson 1,9 Jędrzejczyk 1,9 Grudziński 1,9 Charatin 1,8 Abu Hanna 1,8 Muci 1,8 Pekhart 1,7 Verbić 1,7 Sokołowski 1,6 Rafael Lopes 1,6 Slisz 1,5 Strebinger 1,4

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl uważam że Charatin jak na pierwszy raz kiedy zagrał na stoperze zaprezentował się dosyć dobrze nota 1,8 za niska , on może być lepszy na stoperze niż jako pomocnik odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.chello.pl Duża większość to wkłady do koszulek Legii...reszta to przeciętni piłkarze, ale świetni w nocnych rozrywkach......Zostawić 5 - 6 resztę rozgonić na cztery wiatry............ odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl "Dawaj Włocha ! Gramy bez bramkarza!". "Siatkówka, ku.wa!". odpowiedz

Rumiany - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wydawało się że Charatin zagrał bardzo porządnie a tu taki psikus że aż psikutas odpowiedz

Pab(L)o Loża - 5 godzin temu, *.centertel.pl Kto daje tym grajkom więcej niż 1, max 2? odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Pab(L)o Loża: choinka, nie wiem, średnio połowa (!!) osób musiała dać Strebingerowi i Sliszowi notę 2, nie wiem za co i jakim cudem... : O odpowiedz

