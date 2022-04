Bilety na mecze z Górnikiem i Cracovią

Ruszyła sprzedaż biletów na dwa ostatnie mecze sezonu 2021/22 rozgrywane w Warszawie. W piątek, 6 maja o godzinie 20:30, Legia zagra przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze, a w sobotę, 21 maja o godz. 17:30, Wojskowi zagrają z Cracovią. Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą czynne od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica. KUP BILET NA MECZ LEGII

Robin(L) - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Za popisy w tym sezonie tych wkładek do koszulek za 16 przegranych meczów ,za brak ambicji i zaangażowania klub powinien bilety wycenić na 5 zł a resztę dopłacać powinni kopacze z własnej kieszeni za to że wogole tam kibice przychodzą oglądać ich popisy ....

Bo widowiska jakie nam fundują w tym sezonie to dramat jakiś ...

Legia To MY ???????? odpowiedz

Pawełek - 58 minut temu, *.netfala.pl To są ceny biletów za oba meczy czy za jeden? odpowiedz

Coś tu ..... - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Czy zauważyliście, że mecze ostatniej kolejki rozgrywane są w sobotę.

My zdobywając seryjnie Mistrza graliśmy zawsze w niedzielę i mieliśmy

mało czasu na świętowanie. Coś tu śmierdzi zepsutym

kartoflem lub medalikiem. PZPN PZPN j....... odpowiedz

