6-9.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 6 maja 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek o 20:30 przy Ł3 nasi piłkarze zagrają z Górnikiem. Trzy godziny wcześniej we Włocławku nasi koszykarze rozegrają drugi półfinałowy mecz fazy play-off z Anwilem - transmisja w sportowych kanałach Polsatu. W sobotę w samo południe w LTC rezerwy Legii rozegrają ważne, III-ligowe spotkanie z walczącą o awans Polonią. Futsaliści Legii udadzą się do Torunia po kolejne punkty w premierowym sezonie na poziomie ekstraklasy. Z kolei nasze rugbistki czeka przedostatni w tym sezonie turniej MP, który w niedzielę odbędzie się w Łodzi na stadionie Budowlanych, przy ulicy Górniczej 5.



Rozkład jazdy:

06.05 g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport]

06.05 g. 18:00 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

06.05 g. 20:30 Legia Warszawa - Górnik Zabrze

07.05 g. 11:00 Ostrovia Ostrów Maz. - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

07.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Polonia Warszawa [LTC]

07.05 g. 15:00 Sparta Jarocin - Legia Warszawa [rugby]

07.05 g. 15:00 SKP Victoria Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B klasa][ul. Marymoncka 42]

07.05 g. 18:00 FC Toruń - Legia Warszawa [futsal]

07.05 g. 19:45 Olimpia Elbląg - Ruch Chorzów

09.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Anwil Włocławek [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

09.05 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz



Młodzież:

06.05 g. 16:30 Trójka Żyrardów U-14 - Legia Warszawa U-14 [kosz, ul. Pileckiego 25/27]

07.05 g. 11:30 Pogoń Siedlce 08 - Legia LSS U-14 [Siedlce, ul. Jana Pawła II 6]

07.05 g. 12:00 UKS 141 Warszawa 12 - Legia LSS U-10 [ul. Szaserów 127]

07.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Polonia Warszawa '04 [LTC 8]

07.05 g. 14:00 Legia U-17 - Polonia Warszawa '05 [LTC 5]

07.05 g. 14:00 Drukarz Warszawa 08 - Legia U-14 [Al. Zieleniecka 2]

07.05 g. 14:30 Legia Warszawa U-11 - MKS Pruszków U-11 [kosz, ul. Narbutta 14]

07.05 g. 15:00 KS Ursus 09 - Legia U-13 [ul. Sosnkowskiego 3]

07.05 g. 15:30 Legia LSS U-10 - Turbo FA Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

07.05 g. 16:00 Legia U-15 - Polonia Warszawa '07 [LTC 7]

07.05 g. 16:00 Legia U-12 - KS Ursus 2010 [LTC 6]

07.05 g. 16:30 Legia Warszawa U-12 - Dziki Warszawa, UKS Białołęka U-12 [kosz, ul. Narbutta 14]

07.05 g. 17:00 Legia LSS U-8 - Przyszłość Włochy 14 [ul. Łazienkowska 3]

07.05 g. 1x:00 Legia LSS U-12 - KS Ursynów 10 [ul. Łazienkowska 3]

07.05 g. 1x:00 Legia LSS U-11 - Football Talents 11 [ul. Łazienkowska 3]

08.05 g. 10:00 Sokół Serock 14 - Legia LSS U8B [Wola Kiełpińska 1]

08.05 g. 11:30 UKS 141 Warszawa 13 - Legia LSS U8A [ul. Szaserów 127]

08.05 g. 12:00 Legia U-18 - Górnik Zabrze '04 [LTC 8]

08.05 g. 12:00 Legia U-11 - SMPN Progres Garwolin 2011 [ul. Łazienkowska 3]

08.05 g. 1x:00 Legia U-10 - STF Champion Warszawa 2012 [ul. Łazienkowska 3]

08.05 g. 15:30 Legia U-13 - TS Gwardia Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3]

09.05 g. 17:30 Be A Star FA 14 - Legia LSS U8 [ul. Picassa 1]