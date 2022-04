Kibice Górnika Zabrze przyjadą autokarami

Czwartek, 28 kwietnia 2022 r. 14:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Górnika Zabrze rozpoczynają zapisy na wyjazd do Warszawy na mecz z Legią, który rozegrany zostanie w piątek, 6 maja przy Ł3. Zabrzanie do stolicy przyjadą autokarami, a za przejazd w obie strony i bilet na mecz zapłacą 130 złotych.



Fani Górnika na naszym stadionie po raz ostatni gościli w listopadzie 2019 roku - wówczas w sektorze gości zasiadło 852 kibiców, w tym 55 fanów Hajduka Split, a cała grupa przyjechała pociągiem specjalnym. W listopadzie 2018 roku fanów KSG było 495, a z powodu mniejszego zainteresowania odwołali "specjala" i do Warszawy ruszyli autokarami.



Z kolei na wiosnę 2018 roku zabrzańscy kibice dwukrotnie, w małych odstępach, gościli na naszym stadionie. Najpierw w połowie kwietnia, na spotkaniu 1/2 finału Pucharu Polski obecni byli w 340 osób, a niespełna miesiąc później na meczu ligowym w 394 osób.