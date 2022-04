Konferencja przedmeczowa

Majewski: Chcemy uspokoić sytuację w tabeli

Czwartek, 28 kwietnia 2022 r. 14:29 Woytek

- Legia ma zupełnie inny potencjał niż my, natomiast ma nad nami tylko trzy punkty przewagi. Z każdym chcemy powalczyć i zaprezentować się z jak najlepszej strony i uspokoić sytuację w ligowej tabeli - mówi przed sobotnim meczem Adam Majewski, trener Stali Mielec.



- W tej rundzie często tracimy kuriozalne bramki. Myślę, że to wynika z braku doświadczenia niektórych zawodników, z braku koncentracji i na końcu - jak w meczu z Lechem Poznań - z braku komunikacji między bramkarzem i obrońcą. Pracujemy nad tym, ale pewnych rzeczy nie da się wytrenować. Rozmawiamy z zawodnikami i podchodzimy do nich indywidualnie. Pracujemy nad koncentracją i stroną mentalną. Mam nadzieję, że już takich bramek nie będziemy tracić. Pod koniec sezonu podejście mentalne ma bardzo duże znaczenie. W każdym meczu radzenie sobie z presją ma znaczenia. Myślę, że radzimy sobie z tym nieźle mimo niezdobywania punktów, których pozbywają nas błędy indywidualne.







- Nikogo nie cieszy, że nie wygrywamy i zbliżamy się do strefy spadkowej. Mimo małej zdobyczy punktowej cały czas na szczęście mamy przewagę nad tą strefą spadkową, ale nie ma co ukrywać - musimy w końcu wygrać mecz, by nie walczyć o utrzymanie. Wierzę w to, że stanie się to w sobotę. Gramy z Legią Warszawa, czołowym polskim klubem, który też ma swoje problemy, dlatego wyjdziemy na ten mecz zaangażowani, zdeterminowani i z chęcią zdobycia trzech punktów.



- Mateusz Mak trenuje częściowo z zespołem, istnieje cień szansy, że zasiądzie na ławce rezerwowych w sobotę. Krystian Getinger miał drobny uraz i na sto procent zagra z Legią.



- Sentyment do Legii jest, bo występowałem w tym zespole przez cztery lata i udało mi się z nim zdobyć mistrzostwo Polski. To już odległa historia - wygraliśmy z Legią w Warszawie, liczę, że wygramy w Mielcu. Cieszę się, że jest duże zainteresowanie tym meczem. W tej fazie rozgrywek wsparcie kibiców jest bardzo ważne. Kibice są z nami na dobre i na złe. Wierzę, że w sobotę będą wartością dodaną dla naszej drużyny.