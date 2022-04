Astiz: Musimy jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie

Piątek, 29 kwietnia 2022 r. 10:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

- W tym tygodniu "Vuko" uczulał zawodników, że nie mamy jeszcze utrzymania na sto procent, a musimy zrobić to jak najszybciej. Stal nie ma dobrej serii, więc to dobry moment, by tam pojechać i zdobyć trzy punkty. Dla nas to bardzo ważny mecz i na tym się skupimy - mówi przed sobotnim meczem Inaki Astiz, asystent pierwszego trenera Legii.







- W Szczecinie do czerwonej karki mieliśmy mecz pod kontrolą. Piłkarze wiedzieli, co mają robić i dobrze to wyglądało. Po czerwonej kartce wkradło się rozluźnienie, że grają w 10, mieli to z tyłu głowy i przestaliśmy dobrze wykonywać detale, na których wcześniej byliśmy skoncentrowani. Dostaliśmy dwa ciosy, a Pogoń ma takich zawodników, którzy umieją zrobić różnicę.



- Mattias Johansson wczoraj trenował częściowo z mniejszą intensywnością. Dziś ma trenować normalnie i po treningu zapadnie decyzja, czy pojedzie z nami do Mielca. Mateusz Wieteska nie zagra za kartki, ale dobrą wiadomością jest powrót Artura Jędrzejczyka, który po kontuzji wrócił do gry na bardzo dobrym poziomie



- Czy Rosołek będzie młodzieżowcem w wyjściowym składzie? Decyzję podejmiemy po treningu i jutro się przekonacie.



- Filip Mladenović wczoraj ćwiczył indywidualnie, zobaczymy jak będzie dziś. Kilku zawodników zmaga się z drobnymi dolegliwościami, ale jest z drużyną. Czarek Miszta zaczął trenować, ale na ten mecz jeszcze go nie będzie.



- Mamy 3 pkt. więcej niż Stal. To nie jest miejsce dla takiego klubu jak Legia. Niestety, tak ułożył się ten sezon. Nasi rywale też walczą o utrzymanie. U siebie będą dawać z siebie wszystko, by zdobyć trzy punkty, bo jak nie, to mogą mieć kłopoty. Będzie to wyrównany mecz, w którym mogą decydować małe detale.



- Nie myślimy jeszcze o końcu sezonu, chcemy wygrać cztery mecze. Nie myślimy o tym, co będzie za parę miesięcy i o tym, jaka jest decyzja władz klubu. My mamy wpływ tylko na to, co możemy robić jutro na boisku.