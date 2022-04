Fundacja Legii zebrała milion złotych dla uchodźców

Czwartek, 28 kwietnia 2022 r. 18:11 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Fundacja Legii przekazała dochód z meczu z Dynamem Kijów ambasadorowi Ukrainy. Zbiórka, aukcje charytatywne przyniosły w sumie 1 042 000 zł, które zostaną przeznaczone na rzecz organizacji pomagających uchodźcom wewnętrznym.



- Mamy satysfakcję, że to szlachetne wydarzenie z udziałem Legii Warszawa osiągnęło wymiar międzynarodowy i – co dla nas najważniejsze – przyczyniło się do realnej pomocy osobom pokrzywdzonym wojną. Dziękujemy drużynie Dynama Kijów, ambasadzie Ukrainy, kibicom, sponsorom i setkom osób, którzy w trosce o los narodu ukraińskiego zaangażowali się w stojącą na wysokim poziomie organizację spotkania. Zostając pierwszym gospodarzem europejskiego cyklu Meczu o Pokój! otrzymaliśmy wyrazy uznania w wielu środowiskach w Polsce i zagranicą, wśród fanów futbolu jak i osób z innych obszarów życia publicznego, biznesu, dyplomacji, które przy tej szczególnej okazji do nas dołączyły. Cieszymy się, że wspólnie okazaliśmy ogromne pokłady empatii i solidarności, a stadion Legii stał się obiektem kumulującym te uczucia - mówi prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski.



- Dosłownie od następnego dnia od wybuchu wojny Legia, Fundacja Legii i nasi kibice, ruszyliśmy do pomocy Ukrainie. Zaczęliśmy od zbiórki artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce, jak i tych, którzy pozostali na Ukrainie, zorganizowaliśmy punkt pośrednictwa pracy, świetlicę dla matek z dziećmi, zajęcia sportowe i edukacyjne dla ukraińskich dzieci i wiele innych akcji. We współpracy z klubami piłkarskimi z Europy Zachodniej, koordynujemy organizację wysyłki pomocy materialnej do Areny Lwów, gdzie Szachtar Donieck zorganizował punkt pobytu uchodźców wewnętrznych. Jak zawsze, jesteśmy #GotowiDoPomocy, tym razem, aby realnie wesprzeć naszych sąsiadów. Dlatego bardzo się cieszymy, że ten specjalny mecz zaowocował taką kwotą, która będzie stanowić realne wsparcie dla uchodźców wewnętrznych w Ukrainie - mówi prezes Fundacji Legii Anna Mioduska.



Darowizny wciąż można przekazywać na numer rachunku bankowego Fundacji Legii: 07 1140 1010 0000 5259 0300 1025 (tytuł przelewu: Pomoc dla Ukrainy; dane odbiorcy: Fundacja Legii, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 3).