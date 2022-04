Pięciobój

Wyniki Ławrynowicza w PŚ w Budapeszcie

Pięcioboista Legii, Daniel Ławrynowicz po bardzo dobrym występie w kwalifikacjach drugiej edycji Pucharu Świata w Budapeszcie, w półfinale zajął miejsce 12. w swojej grupie i nie wywalczył awansu do finałowej 18-tki. Łukasz Gutkowski ostatecznie nie poleciał do stolicy Węgier.



We wtorkowych eliminacjach Daniel zajął drugie miejsce w grupie A z 23 wygranymi w szermierce (czwarty rezultat), czasem w pływaniu 2:02.47 min. (12. wynik) oraz pozycją 22. w biegu ze strzelaniem (11:01.42 min.). W półfinale legionista miał 15 wygranych w szermierce (24. miejsce), nieznacznie gorszy czas w pływaniu (2:05.12 min., 13. wynik) oraz znacznie lepszy w biegu ze strzelaniem (10:32.80 min., 6. miejsce w tej konkurencji). 12. wynik w grupie B nie dał mu awansu do finału, który rozgrywany jest już według nowych zasad i bierze w nim udział najlepsza osiemnastka.