Młodzież: mecze czwartkowe

Czwartek, 28 kwietnia 2022 r. 22:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu na szczycie mazowieckiej ekstraligi U16, Legia przegrała 1-2 z Kosą Konstancin. Zespół U14 wygrał 5-1 z SEMPem Pogoń Siedlce '08. Legia U!1 dobrze radziła sobie w spotkaniu z KS L.A.S. Legionisci z rocznika 2012 stoczyli zacięty pojedynek z Varsovią.



Ekstraliga U16: Legia U16 1-2 (0-0) Kosa Konstancin '06

Gole:

0-1 63 min. Danny Babor

1-1 65 min. Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Żewłakow ze stałego fragmentu gry)

1-2 68 min. (po stałym fragmencie gry)



Legia: Wojciech Banasik - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07], Oliwier Olewiński (75' Igor Skrobała) - Maciej Saletra, Oskar Melich (65' Piotr Zieliński), Jakub Adkonis [07](46' Jakub Żewłakow) - Antoni Majchrowski, Mateusz Gierałtowski (46' Przemysław Mizera), Luka Lemishko (55' Mateusz Szczepaniak)

Rezerwa: Hubert Nowak (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U14: Legia U14 5-1 (2-0) KS SEMP Siedlce '08

Gole:

1-0 3 min. Kacper Borowiec (rzut karny)

2-0 5 min. Kacper Borowiec (as. Juliusz Rafalski)

2-1 50 min.

3-1 72 min. Daniel Wyrozumski (as. Maciej Chojnowski)

4-1 73 min. Patryk Mackiewicz (as. Kacper Borowiec)

5-1 78 min. Antoni Sobolewski (as. Maksymilian Dołowy)



Legia: Marcel Grzejda, Jan Bienduga - Maciej Chojnowski, Maksymilian Dołowy, Patryk Mackiewicz, Filip Nieckarz, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Kacper Borowiec, Juliusz Rafalski, Bartłomiej Leszczyński, Piotr Bzducha, Antoni Sobolewski, Oliwier Puto, Marcel Kiełbasiński, Daniel Foks, Daniel Wyrozumski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U11 - KS L.A.S. 2011



Strzały (celne) [1-40']: Legia 33 (22) - LAS 8 (5)



Legia: Antoni Pawłowski - Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, SZymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Maksymilian Albrecht, Filip Wancerz, Stefan Podgórski, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Bartosz Gawryś

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Legia U10 - UKS Varsovia 2012



Strzały (celne)[I połowa]: Legia 15 (7) - Varsovia 9 (5)



Legia: Ignacy Silski, Seweryn Orzechowski, Konstanty Leonkiewicz [13], Stanisław Dobrowolski, Dawid Ruciński, Karol Michalski, Oliwier Siuda [13], Nico Martino, Iwo Kamuda, Aleksander Obidziński

Trener: Łukasz Listwan



Mecze rocznika 2012 z Varsovią dostarczają tradycyjnie wielu emocji i stoją na wysokim jak na ten wiek poziomie. Oba zespoły popisywały się ładnymi akcjami i celnymi uderzeniami, choć o dojscie do dogodnej pozycji było z obu stron niełatwo, choć gdy już się to udało, najczęściej padał gol. Więc jeśli nawet nie oglądaliśmy gradu bramek, gry na poziomie nie zabrakło. Legioniści zaprezentowali się nieźle, ale i goście pokazali się jako niewygodny, trudny przeciwnik.



B klasa: UWKS Legia 6-1 (5-0) ASzWoj Rembertów

Gole dla CWKS:

Mikołaj Wiśniewski 2, Adrian Ciecierski, Mirosław Tymczyszyn, samobójczy, Ilia Marczenko



Legioniści z Bemowa odnieśli pewne zwycięstwo na boisku AON Rembertów i umocnili się na pozycji lidera B klasy. Do rozegrania pozostało im jeszcze jednak aż 8 spotkań.