Korona Kielce awansowała do Ekstraklasy

Korona Kielce wygrała finałowe barażowe spotkanie z Chrobrym Głogów 3-2 i awansowała do Ekstraklasy. Decydujące trafienie kielczanie zanotowali w 119. minucie dogrywki. W półfinale wygrała 3-0 z Odrą Opole. Po raz ostatni kielecki zespół grał w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2019/2020, kiedy to zajął 15. miejsce. Przez 2 kolejne sezony występował w 1. lidze. Wcześniej awans zapewniły sobie Miedź Legnica i Widzew Łódź.

WdW - 20 minut temu, *.com.pl I znowu Ojrzyński udowodnił że jest panem trenerem,na farcie bo na farcie ale z takimi dziadami jak Korona awansować do Ekstraklasy to trzeba mieć talent.Dziwi mnie ze Ojrzyński nigdy nie dostał szansy w jakimś lepszym zespole,ciekawe jakby sobie poradził gdyby miał do dyspozycji dobrych piłkarzy. odpowiedz

