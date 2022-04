Muci w kręgu zainteresowań Napoli

Jak informuje portal calcionapoli24.it, włoski klub zainteresowany jest pozyskaniem zawodnika Legii Warszawa, Ernesta Muciego. Jako główne atuty ofensywnego pomocnika wymienia się jego uniwersalność - Albańczyk może grać na kilku pozycjach. Muci trafił do Legii w lutym 2021 roku jako wielki talent. Oczekiwania względem albańskiego piłkarza były bardzo duże. Niestety, chociaż Muci miewa przebłyski dobrej dyspozycji, zdecydowanie częściej zawodzi. W obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania, z czego wiosną tylko 7, w tym żadnego w pełnym wymiarze czasowym.

Roma - 3 godziny temu, *.lunet.eu Jedno jest pewne : ktoś się bardzo myli, albo ludzie w Legii albo w Napoli. Ciekawe kto. odpowiedz

ANTYzygo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Powodzenia! odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 Daj Boże!!! Proszę go schować do pudełka żeby się nie uszkodził i niech go biorą. Odwiozę ma lotnisko. Gratis!!! odpowiedz

stabur - 4 godziny temu, *.plus.pl …może także dowozić pizzę odpowiedz

