Młodzież: mecze piątkowe

Piątek, 29 kwietnia 2022 r. 20:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Udany był piątek dla drużyn młodzieżowych Legii, które w komplecie pokazały się z bardzo dobrej strony. Juniorzy starsi pokonali 6-3 Lecha Poznań, grając blisko pół godziny w 10 po czerwonej kartce przy stanie 5-1. Legia U17 pokonała 6-1 liderującą Escolę Varsovia i odrobiła część strat do tej drużyny. W CLJ U15 Legia w meczu na szczycie pokonała 2-0 Varsovię i utrzymała prowadzenie w I lize.



CLJ U18: Legia Warszawa U18 6-3 (4-1) Lech Poznań U18

Gole:

1-0 19 min. Jordan Majchrzak (as. Jakub Jędrasik)

2-0 33 min. Jordan Majchrzak (as. Oskar Lachowicz)

3-0 36 min. Jakub Jędrasik (as. Dawid Niedźwiedzki)

3-1 38 min. Kacper Sommerfeld

4-1 42 min. Maddox Sobociński (z dystansu, b.a.)

5-1 58 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Oskar Lachowicz)

5-2 75 min. Filip Wełniak

6-2 83 min. Maciej Bochniak (dob. strzału Kacpra Knery)

6-3 88 min. Filip Wolski



Strzały (celne): Legia 27 (17) - Lech 14 (9)



Legia: Jakub Kowynia CZ - Kuba Wiśniewski, Sebastian Kieraś, Patryk Romanowski, Marcel Krajewski - Kacper Knera, Maddox Sobociński (85' Patryk Bek), Oskar Lachowicz [05](67' Jakub Murawski [05]) - Jakub Jędrasik [05](60' Dawid Kiedrowicz), Jordan Majchrzak (85' Maksymilian Stangret [05]), Dawid Niedźwiedzki (60' Maciej Bochniak [05])

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak

Czerwona kartka: Jakub Kowynia (65. minuta, za faul taktyczny)



CLJ U17: Escola Varsovia 05 1-6 (0-5) Legia U17

Gole:

0-1 3 min. Wiktor Puciłowski (as. Kacper Bogusiewicz)

0-2 16 min. Jakub Kowalski (as. Tomasz Rojkowski)

0-3 30 min. Wiktor Puciłowski (karny po faulu na Franciszku Saganowskim)

0-4 37 min. Tomasz Rojkowski (dob strz. Filipa Rejczyka)

0-5 42 min. Jakub Kowalski (as. Tomasz Rojkowski)

0-6 49 min. Filip Rejczyk (as. Fryderyk Misztal)

1-6 79 min. Mateusz Malec



Strzały (celne): Escola 17 (9) - Legia 19 (12)



Legia: Jan Sobczuk - Franciszek Saganowski [06]Ż (58' Ignacy Morawski), Bartosz Płocki, Dominik Szala [06], Rafał Boczoń [06] - Fryderyk Misztal [06] (78' Jakub Grzejszczak [06]), Fiilp Rejczyk [06], Kacper Bogusiewicz [06](58' Roman Żuk [06]) - Wiktor Puciłowski, Tomasz Rojkowski [06], Jakub Kowalski [06] (73' Szymon Grączewski). Rezerwa: F. Chojak (br)



CLJ U15: UKS Varsovia'07 0-2 (0-2) Legia U15

Gole:

0-1 23 min. Stanisław Gieroba (as. Igor Busz)

0-2 28 min. Igor Busz (as.Alex Cetnar)



Strzały (celne): Varsovia 9 (7) - Legia 15 (6)



Legia: Michał Bobier - Dawid Foks (56' Miłosz Kaczmarek), Szymon Chojecki Ż, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maks Michałowski (76' Jakub Błażejczyk) - Jan Leszczyński (76' Kuba Solecki, Aleksander Iwańczyk, Igor Busz - Alex Cetnar (51' Max Pawłowski), Stanisław Gieroba (66' Pascal Mozie [08]), Aleks Płoszka (51' Raqdosław Czerwiec); rezerwa: Konrad Kassyanowicz

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



I liga warszawska U12: OKS (Champion) Otwock 10/11 - Legia U12 (2010 i mł.)



Strzały (celne)[40-60']: OKS 2 (1) - Legia 13 (11)



Legia: Olaf Szczęsny - Filip Wancerz [11], Aleksander Badowski, Olivier Pruszyński, Xawery Eichler, Kacper Jaczewski, Stefan Podgórski [11], Oskar Putrzyński, Szymon Wlazło [11], Antoni Błoński, Mateusz Pawłowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński