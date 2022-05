Wrotkarstwo

Legioniści blisko podium w MP w półmaratonie we wrotkarstwie szybkim

Poniedziałek, 2 maja 2022 r. 08:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 1 maja, w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim na dystansie półmaratonu (21.097 km). W zawodach wzięli udział zawodnicy sekcji łyżwiarskiej Legii, którzy zdecydowanie częściej rywalizują w sprintach. Legioniści pokazali się z bardzo dobrej strony na znacznie dłuższym dystansie i byli bliscy zajęcia miejsca na podium.



W zawodach "o Dzban Bernarda im. Piotra Majewskiego" Maria Kania zajęła szóste miejsce, z wynikiem 46:08 min. Do miejsca na podium zabrakło 3:18 min. Jeszcze bliżej medalu byli sprinterzy Legii - Mateusz Kania był szósty (37:19 min.), Marek Kania siódmy (37:22 min.). Mateuszowi do brązu zabrakło 29 sekund. Dalsze lokaty zajęli kolejni zawodnicy Legii - 16. Łukasz Warchoł (37:24 min.), Paweł Zdancewicz (39:59 min.), 35. Marcin Jarkiewicz (39:59 min.).