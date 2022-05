Kosta Runjaić w niedzielę pojawił się w Warszawie. W poniedziałek doszło do spotkania 50-latka z przedstawicielami Legii - informuje Interia. Według informacji portalu jeśli po drodze nie wydarzy się żadna niespodzianka, już niebawem zostanie ogłoszony nowym szkoleniowcem stołecznej drużyny.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Olomanolo - 6 minut temu, *.206.230 NIE DLA KOSTJI !!!! Albo Trener Papszun albo Trener Banasik żaden Niemiec odpowiedz

FOREVER LEGIA - 7 minut temu, *.play-internet.pl A tak na trochę poważniej,to jak ja bym miał objąć stanowisko trenera w np Legii,to negocjacje bym zaczął od tego,jaka ma być moja pozycja w klubie.Czy jako pacynka Mioduskiego,która ma wykonywać bez mrugnięcia okiem wszystkie jego polecenia,z ustalaniem wyjściowej jedenastki włącznie,czy też jako "niezależny byt" będę miał szerokie kompetencje w zakresie prowadzenia drużyny i jej skompletowania.Wysokość wynagrodzenia z kontraktu bym uzależnił od wyniku osiągniętego z klubem na koniec sezonu(ów).Ech,marzenia.........Ten to pewnie tylko po hajsy przyjechał....... odpowiedz

tomi - 13 minut temu, *.enahost.com Lepszy byłby Marek Papszun.

Gratulacje Marek za dziś,Warszawa na Ciebie czeka,a nie na Runjjaicia. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 17 minut temu, *.play-internet.pl Supeeeer.Kolejny trener "na lata(o).".Ciekaw jestem,iloma kanałami Mioduski wyprowadza pieniądze z Legii.Mówię Wam,że Titanic Legia dryfuje wprost na górę lodową i tylko patrzeć,kiedy el kapitano Miodousty jako pierwszy (a może i jedyny) spyerdoli w jednoosobowej szalupie i "pod przybranym nazwiskiem" obejmie kapitanat na innym gigaokręcie,który to również poprowadzi ku katastrofie. odpowiedz

Adson 78 - 18 minut temu, *.plus.pl Trener dobry , ale piłkarze do D...upy , ale mam nadzieję że trener transfery przemyślane i dobre wykombinuje odpowiedz

autor - 14 minut temu, *.vectranet.pl @Adson 78: on to gowno do powiedzenia tu bedzie mial odpowiedz

Legion63 - 20 minut temu, *.39.57 Tu nie trenera potrzeba tylko ambitnych zawodników odpowiedz

Olo - 14 minut temu, *.chello.pl @Legion63 : to prawda nie wierzę że zapomnieli jak się gra w piłkę coś musi być na rzeczy

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.