Koszykówka

Anwil Włocławek 71-77 Legia Warszawa. O krok od finału!

Piątek, 6 maja 2022 r. 19:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu półfinałowym fazy play-off Legia Warszawa zwyciężyła na wyjeździe z Anwilem Włocławek 77-71. Pierwsze spotkanie legioniści wygrali 83-79. Kolejny mecz odbędzie się w poniedziałek o godzinie 17:30 w Warszawie. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw, a stołeczny zespół prowadzi już 2-0.



Pierwsza kwarta to znakomita postawa podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy pozwolili tylko dwukrotnie trafić gospodarzom do kosza (w sumie 3 punkty), a sami zdobyli aż 23 oczka. Drugą część spotkania wygrali gospodarze, jednak Legia schodziła na przerwę przy wyniku 26-42. W trzeciej kwarcie nieco lepiej prezentowali się zawodnicy z Włocławka. Legioniści trochę się pogubili, a ich przewaga zmniejszyła się do ok. 10 punktów. Ostatnia część spotkania to już prawdziwa walka na parkiecie. W pewnym momencie różnica pomiędzy obydwoma zespołami wynosiła tylko 6 punktów. W samej końcówce wkradło się dużo nerwowości. Ciśnienia nie wytrzymał Johnson, który uderzył rywala i został ukarany za niesportowe zachowanie. Sędziowie kilkakrotnie musieli korzystać z zapisu wideo. Analiza trwała bardzo długo, a atmosfera stawała się jeszcze bardziej nerwowa. Ostatecznie Legia zdołała dowieźć bardzo cenne zwycięstwo do końca.



PLK: Anwil Włocławek 71-77 Legia Warszawa

Kwarty: 3-23, 23-19, 20-15, 25-20



Anwil Włocławek [punkty, (celne za trzy)]

31. J. Bell 18 (5)

2. J. Mathews 13 (2)

27. Ż. Dimec 12

18. L. Petrasek 11

9. K. Łączyński 6 (1)

---

00. K. Dykes 6

33. S. Szewczyk 3 (1)

25. M. Nowakowski 2

77. M. Wrorniecki 0

7. S. Kowalczyk 0

0. A. Olesiński -

30. S. Gallus -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

18. R. Cowels III 18 (4)

14. G. Kulka 13 (3)

3. R. Johnson 11 (2)

55. Ł. Koszarek 10 (1)

50. A. Kemp 4

---

11. J. Skifić 8

5. M. Abdur-Rahkman 7 (1)

31. G. Kamiński 4 (1)

91. D. Wyka 2

0. J. Sadowski -

4. S. Kołakowski -



Komisarz: Z. Błażkowski

Sędziowie: M. Kowalski, T. Trawicki, T. Langowski



widzów: 3652



