III liga: Legia II Warszawa 1-0 Polonia Warszawa

Sobota, 7 maja 2022 r. 13:58 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 30. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Polonią Warszawa 1-0. Jedyna bramka padła w 12. minucie, a jej strzelcem był Igor Strzałek. Spotkanie zostało rozegrane w Legia Training Center, a do Urszulina przyjechała spora grupa fanatyków Legii, którzy jednak nie doczekali się przyjazdu fanów gości.



Fotoreportaż z meczu - 34 zdjęcia Woytka



W wyjściowym składzie Legii znalazło się kilku zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny - Maciej Kikolski, Kacper Skibicki, Mateusz Grudziński, Igor Strzałek, Ramil Mustafajew i Szymon Włodarczyk. W 11. minucie sam na sam z bramkarzem znalazł się Igor Strzałek. Dobrze w tej sytuacji zachował się Szymon Włodarczyk, który zastawił się i wypuścił kolegę na pozycję. Strzałek pewnie pokonał golkipera. W 33. minucie Kacper Skibicki ostro sfaulował przeciwnika ok. 25 m od własnej bramki. Bezpośrednio z rzutu wolnego uderzył Marcin Kluska. Świetną interwencją popisał się jednak Maciej Kikolski. 2 minuty później bardzo poważny błąd w defensywie popełnili Skibicki z Grudzińskim, ale mieli bardzo dużo szczęścia, bowiem do bramki nie trafił Kluska. Jeszcze z linii bramkowej wybił piłkę jeden z zawodników gospodarzy. W 41. minucie dobrze przejął piłkę Dawid Dzięgielewski, popędził, zagrał do Szymona Włodarczyka. Ten zdecydował się na strzał, ale Michał Brudnicki poradził sobie z tym uderzeniem. Tuż przed przerwą Szymon Jarosz bardzo ostro zaatakował Dawida Dzięgielewskiego. Sędzia sięgnął jedynie po żółtą kartkę. Legioniści wykonywali rzut wolny, ale nie zdołali zamienić go na gola. Legia prowadziła do przerwy 1-0, choć to goście mieli więcej klarownych sytuacji.



Od początku drugiej części spotkania Polonia rzuciła się do ataku, nierzadko zagrażając bramce Macieja Kikolskiego. W 66. minucie trener gości zdecydował się jeszcze wzmocnić ofensywę. Legioniści oddali inicjatywę, nastawiając się wyłącznie na kontrataki. W 78. minucie świetnie prawą stroną wszedł Jakub Czajkowski, jednak legioniści nie wykorzystali tej sytuacji. W 81. minucie Mustafajew popędził lewym skrzydłem, zbiegł do środka, ale jego próba strzału została zablokowana. Jeszcze uderzał Widejko, ale rywale posłali piłkę na rzut rożny. W 87. minucie Kikolski minął się z piłką, szczęśliwie dla Legii, z linii bramkowej wybił ją jeden z zawodników z pola. Sędzia doliczył 5 minut do drugiej połowy, goście mieli jeszcze sytuacje, ale gospodarzom udało się utrzymać przewagę do końca spotkania.



Kolejny mecz podopieczni Marka Gołębiewskiego zagrają w środę, 17 maja o godz 17:30 w Błoniu.





III liga: Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Polonia Warszawa

12' 1-0 Igor Strzałek



Legia II: 1. Maciej Kikolski – 17. Nikodem Niski (45' 11. Ramil Mustafajew), 18. Karol Noiszewski, 26. Mateusz Grudziński, 5. Bartosz Widejko – 14. Kacper Skibicki (75' 21. Kacper Skwierczyński), 6. Filip Laskowski, 8. Patryk Pierzak, 23. Igor Strzałek (75' 24. Wiktor Kamiński) – 9. Szymon Włodarczyk, 7. Dawid Dzięgielewski (57' 3. Jakub Czajkowski)



Polonia: Michał Brudnicki, Eryk Mikołajewski, Szymon Jarosz, Marcin Kluska (75' Patryk Paczuk), Krzysztof Koton, Krystian Pieczara, Piotr Marciniec (72' Damian Mosiejko), Tomasz Wełna, Łukasz Piątek, Wojciech Fadecki, Adam Pazio (66' Marcin Pieńkowski, 75' Wiktor Niewiaromski)



żółte kartki: Skibicki, Laskowski, Czajkowski, Włodarczyk - Marciniec, Mikołajewski, Jarosz