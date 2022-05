W meczu 27. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 3-5 na wyjeździe z FC Toruń. Gospodarze szybko objęli prowadzenie, a w 12. minucie w kilkanaście sekund zanotowali kolejne dwa trafienia i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3-0. Po zmianie stron za sprawą Krzysztofa Jarosza i Araujo Da Silvy "Wojskowi" złapali kontakt na 3-2, ale w ostatniej fazie meczu torunianie ponownie zdobyli dwie bramki. 24 sekundy przed końcową syreną Mateusz Olczak ustalił wynik na 5-3. Kolejny mecz legioniści rozegrają we własnej hali w sobotę, 14 maja o godz. 18, rywalem będzie Red Devils Chojnice. Ekstraklasa: FC Toruń 5-3 Legia Warszawa 1-0 - 2:34 Marcin Mikołajewicz 2-0 - 11:04 Marcin Mrówczyński 3-0 - 11:20 Marcin Mrówczyński 3-1 - 25:02 Krzysztof Jarosz 3-2 - 26:43 Araujo Da Silva 4-2 - 34:07 Remigiusz Spychalski 5-2 - 38:01 Marcin Mikołajewicz 5-3 - 39:36 Mateusz Olczak żólte kartki: Spychalski, Mikołajewicz (Toruń)

