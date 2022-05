Legia Warszawa 87-77 Anwil Włocławek. Legia w finale!!!

W trzecim meczu półfinałowym play-off Energa Basket Ligi Legia Warszawa wygrała we własnej hali z Anwilem Włocławek 87-77, dzięki czemu legioniści wygrali całą rywalizację 3-0 i awansowali do finału rozgrywek! O mistrzostwo Polski zagrają ze zwycięzcą pary Śląsk Wrocław - Czarni Słupsk. Śląsk prowadzi obecnie 2-1. Spotkanie od początku było wyrównane. Legionistom udało się wywalczyć niewielką przewagę, którą utrzymali do końca trzeciej kwarty. Pewne było, że o losach meczu zadecyduje ostatnia kwarta. Legia pozwoliła rywalom dojść na 3 punkty, potem powiększyła przewagę do 8, ale do zakończenia meczu pozostawało jeszcze sporo czasu. Na niespełna 2 minuty przed zakończeniem regulaminowego czasu gry Łukasz Koszarek rzucił drugą trójkę w ostatniej kwarcie, dzięki czemu legioniści mieli 6 punktów przewagi. W końcówce gospodarze zagrali mądrze i nie pozwolili rywalom na odrobienie strat. Legia jest już zatem pewna medalu w tym sezonie. PLK: Legia Warszawa 87-77 Anwil Włocławek Kwarty: 21-16, 27-28, 15-16, 24-17

Komentarze (32)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jan W. - 7 minut temu, *.centertel.pl Piękne chwile."odrodzenie potęgi" nie było tylko pustym zwrotem."mocno Legia" również.

Brawa dla Zespołu,Trenera Kamińskiego i sztabu.brawo SekcjaKosza!

Finał jest nasz! odpowiedz

NIECH GRAJĄ FINAŁ NA ŁAZIENKOWSKIEJ!ZASLUŻYLI!MOŻNA?! - 28 minut temu, *.120.45 BRAAAWOOO!DRUUŻYYNAAA!BRAAAWOOO!TREEENR!!HEEEEJ!LEEEGIIAAA!KOOOSDZ!LALALALAAAAA! odpowiedz

Sebo(L) - 58 minut temu, *.vectranet.pl Jako,że jestem ze Słupska to miło by było aby finał był Legia-Czarni :) odpowiedz

Jacan888 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Coś pięknego. Honor, ambicja, serce do walki. Na parkiecie, w tym sezonie, oglądamy LEGIONISTÓW, a nie popychadła, jak przy Łazienkowskiej. Bo tu nie chodzi tylko o ten dzisiejszy, pełen emocji mecz. Za nami świetne spotkania w europejskich rozgrywkach, (prawie) zawsze walka na całego w lidze. Wielkie brawa, Panowie Koszykarze! odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie były potrzebne te przyspiewki z kur... na Anwil. Nie przenosmy na kosza piłkarskiego syfu. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @p10: tez nie jwstem za tym. Aczkolwiwk we wloclawku spiewali na nas to trzebalo sie w sumie zrewanzowac odpowiedz

Cezary1916 - 1 godzinę temu, *.com.pl @p10: Anwil w hali mistrzów za każdym razem jak gra z Legia to zarzuca ltsk aby podlizać się Włocłavi . odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @grzesiek: My bo oni, oni bo my. I tak w kółko. Bez sensu. Ci co dziś z Włocławka przyjechali nie nawalali na nas. Więc i my nie musieliśmy. Nawet jesli coś nie tak to lepiej to olać, a nie nawalać to samo story przez 1/5 meczu. Śląsk przyjedzie i znowu będzie to samo, bo piłkarsko kosa. odpowiedz

grzesiek - 31 minut temu, *.centertel.pl @p10: ja kiedys pisalem na tej stronie ze marzy mi sie jakis pakt kibicowski o tym aby nie bluzgac na przeciwnikow oraz nie tykać szalikowcow na ulicach. Wyobrazasz sobie 5 tys kibicow lecha chodzacych po warszawie w dzien meczowy albo odwrotnie 5 tys kibicow Legii chodzacych po poznaniu. To piekny widok bylby w sensie to pozwoliloby przyciagnac ludzi na stadiony. Calymi rodzinami by ludzie walili odpowiedz

grzesiek - 14 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: aczkolwiwk nierealne bo nawet jakby kibice chcieli cos takiwgo wprowadzic to zawsze by sie paru pajacow wylamalo i jeszcze wieksze wojny by byly odpowiedz

ws - 13 minut temu, *.chello.pl @grzesiek: oni nie mogą przeżyć ze zaczęli z nami regularnie przegrywać. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Tylko zadne ku@@@ zdjecia z Mioduskim !!!!! odpowiedz

Robert.cieslinski1@wp.pl - 1 godzinę temu, *.191.241 Pięknie odpowiedz

wwwojtecky (L) - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Hej Legia kosz!!!!! Wie(L)ka sprawa!!!! Super! Gratulacje odpowiedz

Brat - 2 godziny temu, *.chello.pl Mioduski się nie wpie... i od razu są efekty. :) Brawo koszykarska Legia! Finał to wielki sukces a jeśli udałoby się wygrać, to już w ogóle kosmos!!!! odpowiedz

Borewicz - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Ogromne Gratulacje dla całego zespołu za pokazane serducho, za opanowanie w trudnych momentach, boiskową mądrość, dyscyplinę i mental w drużynie. Ja zastrzeżenia mam tylko do jednego - komentarza tego meczu przez Panów Romańskiego i Jankowskiego, czegoś tak stronniczego dawno nie słyszałem, nie dało się tego słuchać, tylko, Anwil, Anwil, Anwil, Przemek Frasunkiewicz, Anwil, Przemek, Anwil, Przemek i tak non stop, strasznie to było wkur...ące, a już po meczu Pan Jankowski jak łasił i uśmiechał się do Łukasza Koszarka, brak słów. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Borewicz: Jeśli mówisz o komentarzu w TV to dla mnie jak najbardziej spoko. Nawet mówili jak im Legia imponuje swoją grą, więc nie wiem o co Ci chodzi?



odpowiedz

ws - 38 minut temu, *.chello.pl @Borewicz: nie przesadzaj. Dopiero się uczą ze Legię trzeba szanować. Są bardziej obiektywni od komentatorów piłkarskich z c+ i tvp sport. Legia gra w play off dopiero trzeci raz a bilans meczów jest dodatni. odpowiedz

To jest - 2 godziny temu, *.centertel.pl LEGIA!!! odpowiedz

PARANOJA - 2 godziny temu, *.plus.pl Paranoją jest to że słabi Piłkarze Legii mają duży lepszy doping i oprawę podczas swoich miernych występów niż Koszykarska Legia która zawalczy o Mistrzostwo Polski . odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @PARANOJA: A co Ty bys chcial na hale 1500 osob? W tym goscie sektor vip itd. Teraz ludzie sie zaczeli interesowac, bo sukces a wczesniej na mecze chodziło po 700 osob. odpowiedz

dejne3 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pierwszy raz od 60 lat koszykarska Legia wyżej od tej z eksrraklapy odpowiedz

Remino - 2 godziny temu, *.orange.pl Rany boskie, cowyśta narobili! Cudowne chwile. Chwilo- trwaj wiecznie!! odpowiedz

Dickson - 2 godziny temu, *.chello.pl kogo uważacie ze lepszego rywala w Finale

Jak Ostrów i Włocławek pokonani to Wrocław albo Słupsk nie straszni

można wygrać finałową rywalizację odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Napisze krotko. Wspolczuje tym ktorzy nie interesuja sie koszykowka ani nie zaczeli sie interesowac i wytrwale ogladaja pilke nozna odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @grzesiek: Dzięki za wyrazy współczucia:) Niestety u mnie na 1 miejscu pn; kosz, siatka, rugby trochę dalej; jeszcze jak był hokej to konkurował z pn.

LEGIA (koszykarska) MISTRZ ! odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.chello.pl Historyczny sukces. Ostatni medal 1969 złoto. Ostatni puchar Polski 1970 . Dziś piszą nowy rozdział historii. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @ws : :)))))))))))) odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No i to jest to!!! Super sprawa panowie. Chłopaki...czapki z głów przed Wami. Powodzenia w finale. Teraz to Wy możecie...a już nic nie musicie. Marzenia się spełniają. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo brawo brawo.

Teraz skórokopy niech robią szpaler i proszą Panów Sportowców o autograf.

odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jesteście WIELCY PANOWIE!!! A możecie być jeszcze więksi!!!



Legia kosz! odpowiedz

Czarni Słupsk - 2 godziny temu, *.52.135 Szok, nie spodziewałem się finału, chciałbym żeby jutro wygrali też Czarni, bo to co pokazali wczoraj to był KOSMOS!



Gratu[L]acje!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.