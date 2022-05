32. kolejka Ekstraklasy. Grad goli

Komentarze (6)

Kumor - 2 godziny temu, *.25.51 Ale z niektórych kompleksy wychodzą względem Lecha.... odpowiedz

Adam - 32 minuty temu, *.chello.pl @Kumor: Jeżeli już to chyba raczej Amiki odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl Dzisiaj oprócz Legii wygrać musi Zagłębie - punkty dla nich to większe prawdopodobieństwo, że Skisła poleci nie będzie trochę spokoju od Błaszczykowskiego i Buzzera. odpowiedz

MarioL - 7 godzin temu, *.wanadoo.fr Coś czuje że Raków wygra,a Lech/Amica zremisuje. odpowiedz

MarioL - 7 godzin temu, *.wanadoo.fr Oraz medalikami. odpowiedz

Pawełek - 13 godzin temu, *.netfala.pl W niedziele wszyscy jesteśmy Piastunkami. odpowiedz

