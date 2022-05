32. kolejka Ekstraklasy. Legia utrzymała się w lidze

Komentarze (9)

Atmosferić - 58 minut temu, *.orange.pl Kiedy celebra pod zamkiem? odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ponieważ dla nas sezon się skończył pozostaje obserwacja walki o mistrzostwo i utrzymanie. Co do mistrzostwa nie mam złudzeń, natomiast fajnie byłoby, by zwycięstwo z Łęcznej przywiózł BB. Bo to oznaczało, że kilka drużyn miałoby pelne gacie. odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Doczekaliśmy czasów że newsem jest utrzymanie w lidze... Ech odpowiedz

Kumor - 06.05.2022 / 20:21, *.25.51 Ale z niektórych kompleksy wychodzą względem Lecha.... odpowiedz

Adam - 06.05.2022 / 22:30, *.chello.pl @Kumor: Jeżeli już to chyba raczej Amiki odpowiedz

Adam - 06.05.2022 / 18:10, *.chello.pl Dzisiaj oprócz Legii wygrać musi Zagłębie - punkty dla nich to większe prawdopodobieństwo, że Skisła poleci nie będzie trochę spokoju od Błaszczykowskiego i Buzzera. odpowiedz

MarioL - 06.05.2022 / 15:44, *.wanadoo.fr Coś czuje że Raków wygra,a Lech/Amica zremisuje. odpowiedz

MarioL - 06.05.2022 / 15:42, *.wanadoo.fr Oraz medalikami. odpowiedz

Pawełek - 06.05.2022 / 09:14, *.netfala.pl W niedziele wszyscy jesteśmy Piastunkami. odpowiedz

