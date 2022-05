Wyniki 32. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (54)

Felek - 11 godzin temu, *.netfala.pl Łach chyba jednak będzie mistrzem. Raków sam jest sobie winny, mieli wszystko w swoich nogach. Niech ten sezon się w końcu skończy, dla nas to najgorszy sezon od 30 lat. W przyszłym walczymy o mistrza? odpowiedz

Amikosz - 21 godzin temu, *.inetia.pl Całe Wronki gratulują Legii utrzymania!Zawsze w was wierzyliśmy!Oby następny sezon był lepszy w waszym wykonaniu i żebyście się utrzymali bez takich emocji jak w tym roku! odpowiedz

A W GDAŃSKU VAR I WIELE, WIELE INNYCH ZŁYCH DECYZJI ANTYsędziów... - 23 godziny temu, *.120.28 A WIDZIELIŚCIE jak Mosór już rozpędzony został popchnięty dyskretnie, to wystarczyło stracić panowanie do strzału i co?i nic bo nie wyglądało to brutalnie.. czego sie nie robi aby amiKa zdobyła złoto... odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.tpnet.pl No i niestety, łachudra wroniecko-poznańska mistrzem. A i tak, dla mnie ważniejsze, że Legia nie spadła. odpowiedz

Autor - 08.05.2022 / 22:14, *.play-internet.pl Amica gra najlepszą piłkę w PL,a oglądałem tylko finał PP ,którego wynik mnie b.ucieszyl. Sposób w jaki budują akcje, intensywność, motoryka, technika użytkowa, gra 1 na 1. Kiedyś to Legia miała piłkarzy zdolnych grać w ten sposób dzisiaj są w Poznaniu. odpowiedz

Somi - 3 godziny temu, *.25.51 @Autor: prawda jest taka, ze Amica to najbogatsza, najstabilniejsza i po prostu najlepsza Polska druzyna. Ma do tego akademie, z ktorej sprzedaje tasmowo dzieciaki za duza kase. PRawdopodobnie bedzie teraz druga Wisla Cupiala....a my bedziemy sie przygladac z pozycji sredniaka odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 08.05.2022 / 20:39, *.btcentralplus.com Amica sie jeszcze zesra w portki jak zwykle. odpowiedz

Greg - 08.05.2022 / 21:12, *.tpnet.pl @MIODUSKI OUT

Sam w te słowa które piszesz nie wierzysz....a co do srania w portki to lepiej zostawmy ten temat ..... odpowiedz

1234Tom - 08.05.2022 / 21:42, *.tpnet.pl @MIODUSKI OUT !!!!:

Niestety amica z Poznania może zostać MP, wszyscy na to pracują.

Taki Raków to klubik jednosezonowy niestety, zes..a się a nie wytrzyma do końca. W naszej lidze liczą się tylko wielkie marki jak: LEGIA, Górnik, Widzew, ŁKS, Wisła, amica z Poznania (niestety) czy Ruch, reszta to jednosezonowcy, lub co najwyżej krótko dystanosowcy jak: Craxa, WKS, LG, Arka, MKS, GKS. odpowiedz

1234Tom - 08.05.2022 / 21:43, *.tpnet.pl @MIODUSKI OUT !!!!:

Niestety amica z Poznania może zostać MP, wszyscy na to pracują.

(L)ychu - 22 godziny temu, *.autocom.pl @Greg: A dlaczego myslisz o pozostawieniu tego tematu ?. Sranie bardzo pozytywna rzecz biologiczna u każdego człowieka . Jak wyobrażasz sobie życie bez wypróżniania się???. Zawsze przyjemne jak możesz wypróżnić się na takiego łacha z posrania czyż nie??? odpowiedz

Wolfik - 08.05.2022 / 20:21, *.mm.pl Może i Gliwice nie rozłożyły sie przed Lechem, ale w pucharach za bardzo grać nike chciały. Lech ma teraz autostradę do mistrzostwa, chociaż i tak karty bedzie rozdawał Lubin. odpowiedz

Wycior - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: witam Kolegę! Często czytam Twoje komentarze i wydaje mi się, że potrafisz obiektywnie spojrzeć na rzeczywistość - jak to było Piast podłożył się amice? Meczu nie oglądałem. Z góry dzięki. odpowiedz

Jerz z Potoku - 21 godzin temu, *.chello.pl @Wolfik: niestety, Lech ma zdecydowanie szerszą kadrę wartościowych zmienników niż Raków. Dlatego w finale PP mogli polec incydentalnie. Natomiast w rozstrzygającym okresie, trzech ostatnich meczów w ESA, będzie to czynnik decydujący na ich korzyść. To są fakty, które determinują wszelkie dywagacje, pt.: kto zdobędzie tytuł MP. Włodarze Rakowa przegięli ze skromnością budżetową wobec deklarowanych (chyłkiem) aspiracji...

Serdeczności odpowiedz

Wolfik - 10 godzin temu, *.mm.pl @Wycior: Nie mozna powiedzieć, że Piast ułatwił Lechowi wygraną. Grali swoje, ale polegli. Może brakło szczęścia jak w poprzednich meczach a może po serii wygranych trafił się gorszy występ, który w końcu trafic sie musiał.



Liczyłem, że Lech zgubi punkty w Gliwicach, zgubił je jednak Raków. Co praktycznie przesadza o tytule MP, gdyz Lechowi sprzyja również kalendarz. Lubin - który ma przysłowiowy "nóż na gradle" teraz gra własnie z Rakowem. odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.25.51 @Wolfik: hahha Lublin to sobie moze rozdac kielbaski na swoim kretowisku. Dostanie w pape od Lecha 3:0 juz w pierwszej polowie i zacznie sie swietowanie mistrza. Moze by Mioduskiego zaprosili? Podziekuja mu jak rozlozyl Legie na łopatki. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @(L): Masz racje, teoretycznie yak to powinno wygladać. I zapewne bedzie jesli Lubin urwie punkty częstochowianom a inne mecze będą dla nich korzystne. Bo bedzie to mecz o przysłowiową pietruszke.



Ale jesli Wisła wygra w Radomiu (co nie jest takie nieprawdopodobne, zważywszy jak gra obecnie Radomiak) a Lubin polegnie z Rakowem (co tez nie jest niemożliwe), to wówczas... będa grać o zycie. I róznie może się to skończyć.



Zakładam naturalnie, że wynik debrowego meczu z Wartą jest z góry wiadomy (a jest moim zdaniem). odpowiedz

(L)ychu - 08.05.2022 / 19:25, *.autocom.pl Tak utrzymaliśmy się hehe . Kto by przypuszczał że na 2 kolejki przed końcem sezonu będzie taki artykuł wogóle???? . Gratulacje chociaż czego tu gratulować myslę?? To jest historyczny sezon pod wieloma wzgedami ale te względy są wręcz niewyobrażalne taki to paradoks. Pozdrawiam odpowiedz

Adi - 08.05.2022 / 19:18, *.orange.pl Po golu dla Amiki komentator na Canal Plus mało się nie spuścił. To się nazywa bezstronny komentarz.

odpowiedz

Korda - 08.05.2022 / 18:52, *.centertel.pl Szacun aktorzyny za utrzymanie się w lidze. To był dla was bardzo wyczerpujący sezon więc powinniście lecieć znowu do Dubaju. Tam. Napewno odpoczniecie i wrócicie w takiej formie jak na ten sezon odpowiedz

Redi - 08.05.2022 / 18:12, *.play-internet.pl Tak się pompował Raków na tego MP, a tu lipa, nie chciałbym aby tytuł pojechał do Poznania ale i te zachwyty nad Rakowem mnie już trochę wkur.... odpowiedz

Po(L)ubiony - 08.05.2022 / 17:51, *.aster.pl Bardzo ładnie podkłada się piast, pyrom. grają na 10% tego zaangażowania, co z nami. Żałosna ta liga. odpowiedz

(L)ychu - 08.05.2022 / 19:32, *.autocom.pl @Po(L)ubiony: Teoria jedno a praktyka drugie . Raków to przedewszystkim ma historyczny sezon obronił Puchar Polski a reszta to jedynie nasze myśenie że da radę wyj..bać łacha w lidze .Ta teoria jeszcze zostaje co prawda zostały 2 kolejki odpowiedz

Adi - 08.05.2022 / 17:50, *.orange.pl W Gliwicach śmierdzi ustawką. odpowiedz

(L)ychu - 08.05.2022 / 19:42, *.autocom.pl @Adi : wałki niemile widziane hehhe . Pozdro odpowiedz

Szymon - 08.05.2022 / 13:03, *.chello.pl Należy złożyć gratulacje na ręce prezesa,sztabu trenerskiego no i oczywiście na ręce piłkarzyków. Jesteście wielcy i pięknie zapisujecie się w historii Legii. Qr..... Ż E N A D A odpowiedz

Andreas - 08.05.2022 / 11:23, *.play-internet.pl Sporo młodych kibiców co znają Legie z internetu. Ale był sezon gdzie zwycięstwo w Lublinie gwarantowało utrzymanie i tak się stało 2 bramki Kowala. Ten sezon od bohatera MP i europejskie puchary do zera skład styl gry ilość porażek itd wybitnie zero. Oby Zieliński temat ogarnął bo zadanie mega trudne co pokazał niezastąpiony Kucharski. odpowiedz

n - 08.05.2022 / 09:42, *.centertel.pl Matematycznie to chyba jeszcze nie zapewniła... odpowiedz

Wolfik - 08.05.2022 / 10:31, *.mm.pl @n: Zapewnia, jeśli połączysz matematykę z regulaminem rozgrywek :) odpowiedz

Dexter - 08.05.2022 / 09:16, *.centertel.pl Z jednego można być zadowolony w tym sezonie miejsce w środku tabeli że przed rozpoczęciem przyszłego sezonu Legia nie będzie grała tego badziewego meczu o superpuchar odpowiedz

Wolfik - 08.05.2022 / 10:32, *.mm.pl @Dexter: Rozumiem, że chcesz zwrócić uwagę, że sezonu nie zaczniemy porażką :). odpowiedz

Pawciu - 08.05.2022 / 08:45, *.mm.pl " Legia utrzymała się w lidze" - Boze jak to wogole brzmi :( odpowiedz

Luk - 08.05.2022 / 09:24, *.vectranet.pl @Pawciu: Nie sądziłem, że kiedyś przeczytam taki nagłówek. odpowiedz

1410 - 08.05.2022 / 08:14, *.vectranet.pl Jest sukces, wszyscy na Starówkę! odpowiedz

jupikaej - 08.05.2022 / 07:43, *.centertel.pl Brawo Vuko!

Dzieki za utrzymanie! odpowiedz

(L)eszek - 08.05.2022 / 03:10, *.chello.pl Faktycznie bardzo ciekawy mecz Redakcjo Termalika vs Gornik Leczna ...chyba tylko dla totolotka :/ odpowiedz

hulk - 07.05.2022 / 23:53, *.vectranet.pl ...na dwie kolejki przed końcem sezonu Legia zapewnia sobie utrzymanie.

Darek zaprowadził nas na niezłe bagna. Najgorsze jednak jest to, że to jeszcze nie jest dno. Wszystko przed Darkiem....i przed nami.



odpowiedz

Leśny Dziadek - 07.05.2022 / 23:48, *.t-mobile.pl Elegancko. To teraz Liga Mistrzów i kasiora popłynie szerokim strumieniem. odpowiedz

Atmosferić - 07.05.2022 / 23:36, *.orange.pl Kiedy celebra pod zamkiem? odpowiedz

Wolfik - 07.05.2022 / 23:16, *.mm.pl Ponieważ dla nas sezon się skończył pozostaje obserwacja walki o mistrzostwo i utrzymanie. Co do mistrzostwa nie mam złudzeń, natomiast fajnie byłoby, by zwycięstwo z Łęcznej przywiózł BB. Bo to oznaczało, że kilka drużyn miałoby pelne gacie. odpowiedz

Legionistaaa - 07.05.2022 / 22:48, *.tpnet.pl Doczekaliśmy czasów że newsem jest utrzymanie w lidze... Ech odpowiedz

Kumor - 06.05.2022 / 20:21, *.25.51 Ale z niektórych kompleksy wychodzą względem Lecha.... odpowiedz

Adam - 06.05.2022 / 22:30, *.chello.pl @Kumor: Jeżeli już to chyba raczej Amiki odpowiedz

Ajatollah - 6 godzin temu, *.plus.pl @Adam: co wy macie z tą amiką? nudne to i z lekka żałosne odpowiedz

… - 4 godziny temu, *.icpnet.pl @Ajatollah:

Tak już zostanie.

Tak jak na Legię mówią wszędzie „qrwa”.

odpowiedz

Adam - 06.05.2022 / 18:10, *.chello.pl Dzisiaj oprócz Legii wygrać musi Zagłębie - punkty dla nich to większe prawdopodobieństwo, że Skisła poleci nie będzie trochę spokoju od Błaszczykowskiego i Buzzera. odpowiedz

hulk - 07.05.2022 / 23:52, *.vectranet.pl @Adam: Wolisz grać z Termalicami ? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 08.05.2022 / 09:57, *.plus.pl @hulk: Nie wiem jak inni ale wolę już grać z tradycyjnymi rywali jak Wisła Widzew czy nawet Stomil Odra Wodzisław GKS Katowice jak kiedyś niż z tymi wynalazkami typu Brukbet Amico/Lech albo klubami co nie mają kibiców jak Śląsk czy Zagłębie odpowiedz

Zzp - 08.05.2022 / 21:23, *.play-internet.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Odrą Wodzisław? odpowiedz

MarioL - 06.05.2022 / 15:44, *.wanadoo.fr Coś czuje że Raków wygra,a Lech/Amica zremisuje. odpowiedz

MarioL - 06.05.2022 / 15:42, *.wanadoo.fr Oraz medalikami. odpowiedz

Pawełek - 06.05.2022 / 09:14, *.netfala.pl W niedziele wszyscy jesteśmy Piastunkami. odpowiedz

oLaf - 08.05.2022 / 15:14, *.vectranet.pl @Pawełek: chyba cię poj....



Piast to jedyne co gwarantuje to ... ogrywanie Legii w ostatnich -ch latach, za to grając z innymi silnymi zespołami to ... raczej średnio sobie radzi. Na nas ma taktykę "autobus w bramce i jakaś kontra może wypali" i im się to często udaje, nie wiem dlaczego. odpowiedz

Olo - 21 godzin temu, *.chello.pl @oLaf: Więc przewinieniem Piasta jest to, że nie umiemy grać? OK! :D odpowiedz

