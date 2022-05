24. urodziny Hołowni

24. urodziny obchodzi dzisiaj Mateusz Hołownia. Obrońca trafił do juniorskich zespołów Legii w 2011 roku, w sezonie 2017/18 grał w Ruchu Chorzów, potem wrócił do stołecznego zespołu. Rok 2019 spędził w Śląsku, a wiosnę 2020 w Wiśle. Po powrocie do Warszawy tylko momentami grywał regularnie. Obecnie nie jest pewnym punktem zespołu, mimo że w Legii nie ma zbyt dużej rywalizacji na lewej obronie.