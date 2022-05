Legia wypożyczyła trenera bramkarzy

Środa, 4 maja 2022 r. 08:51 źródło: sport.tvp.pl

Legia Warszawa wypożyczyła jednego z trenerów bramkarzy do saudyjskiego Al-Taawon. Chodzi o Ricardo Pereirę, który od momentu powrotu Aleksandara Vukovicia na stanowisko trenera, wypadł ze sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny. Ostatnie pół roku Portugalczyk, który drugi raz trafił na Łazienkowską latem ubiegłego roku, zajmował się koordynowaniem treningów bramkarzy w akademii.



Pereira ma tam pracować do końca sezonu, a w czerwcu znów może wrócić do Polski - informuje sport.tvp.pl, ale niewykluczone, że jeśli Al-Taawon utrzyma się w saudyjskiej ekstraklasie, to może zostać tam dłużej.