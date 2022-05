Żeglarstwo

Wyniki legionistów w kl. Optimist w Pucku

Środa, 4 maja 2022 r. 08:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Pucku odbyły się żeglarskie zawody w klasie Optimist, będące jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Europy i Świata, a wystartowali w nich młodzi zawodnicy żeglarskiej Legii. Najwyżej sklasyfikowana - na miejscu 25. została Pola Wdowiak, która szczególnie dobre rezultaty miała pierwszego dnia zawodów, w trzech pierwszych wyścigach zajmując miejsca 1, 4 i 2.



Na 26. lokacie sklasyfikowany został Stanisław Ługowski, miejsce 35. zajął Antoni Brzozowski. Zofia Brdulak była 43., Emilia Brdulak 56., Wojciech Henryk Komenda 73., Piotr Kowalewski 115., Paweł Włodarczyk 125., Juliusz Bartczak 133., a Wiktor Mariański 150. Startowało 235 osób.



Punkty zdobyte w Pucku będą zaliczane do kwalifikacji na ME i MŚ.