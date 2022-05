10-11.05: Rozkład jazdy

Piłkarze FC Den Haag dzisiaj rozegrają pierwsze spotkanie barażowe o awans do Eredivisie - na wyjeździe zmierzą się z NAC Breda. Rewanż odbędzie się w sobotę w Hadze. W środę nasze III-ligowe rezerwy zagrają w Błoniu z miejscową Błonianką. Początek meczu o 17:00. Pięcioboista Legii, Łukasz Gutkowski startować będzie w zawodach Pucharu Świata w bułgarskiej Albenie. Rozkład jazdy: 10.05 g. 18:45 NAC Breda - FC Den Haag 10.05 g. 20:00 STF Champion Warszawa 10 - Legia U12 [ul. Baletowa 164] 11.05 g. 17:00 Błonianka Błonie - Legia II Warszawa

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Blonianka B. 0-2 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nac Breda 2-2 FC Den Haag odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.