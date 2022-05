Vuković: Nie będzie przeglądu kadry

Czwartek, 5 maja 2022 r. 14:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jak zmobilizować zespół? Nie chciałbym używać dla siebie usprawiedliwień. To moja rola, by znaleźć sposób aby drużyna grała i walczyła o zwycięstwo bez względu na to, co dzieje się dookoła. Próbuję to robić – mówi przed meczem z Górnikiem Aleksandar Vuković.



Rehabilitacja i utrzymanie

- Wiadomo, że jesteśmy po bardzo złym okresie. Trzy mecze przegrane to seria, która dla mnie jest czymś nowym. Na najbliższy mecz patrzymy jak na nową szansę, żeby się rehabilitować się przed publicznością, powalczyć o trzy punkty i zapewnić sobie utrzymanie. Dlatego zdobycie punktów w tym kontekście jest bardzo ważne. Mówienie, że nie mamy o co walczyć jest zgubne . Ja to ciągle powtarzam. Przynajmniej do zdobycia 39 punktu nie można mówić, że nie ma o co walczyć. To starałem się podkreślać.







Ofensywny Górnik

- Górnik to drużyna bardzo ofensywnie usposobiona, nie tyko Lukas Podolski. To zespół kreujący bardzo dużo sytuacji w każdym meczu. Nasza gra musi być o wiele bardziej skuteczna niż w ostatnich dwóch meczach. Nie mogą nam się przytrafiać takie błędy z tak ofensywnie usposobioną drużyną, która w każdym meczu stwarza kilka bardzo dobrych sytuacji do strzelania goli. To ich duża wartość, Widać też rękę Jana Urbana, który zawsze stawiał na grę kombinacyjna i techniczną . Kluczem dla nas w jutrzejszym meczu będzie nasza dobra gra obronna całego zespołu, bo jako zespół jeteśmy na tyle silni, że będziemy potrafili sobie sytuacje wykreować.



Sytuacja zdrowotna

Sytuację zdrowotną mamy taką, że okaże się po ostatnim treningu kto będzie gotowy do gry. Przed meczem ze Stalą zajęć nie ukończyli Rose, Ribeiro, a do tego nie mógł zagrać Wieteska, więc straciliśmy trzech ludzi na tamto spotkanie. Mam nadzieje, że przed jutrzejszym meczem będziemy mieli lepszą sytuację kadrową. Abu Hanna ma zbitą kostkę po ostatnim meczu.



- Ihor Charatin, biorąc pod uwagę długość rozbratu z piłką ligową i to, że nie wystąpił do meczu ze Stalą do pierwszej minuty, poradził sobie solidnie. Nie pomógł mu wynik meczu i fakt, że jako drużyna popełniliśmy bardzo kosztowne błędy, które zabrały nam możliwość uzyskania lepszego wyrażenia, tak samo po Igorze. Jest to zawodnik, którego można pochwalić za pracę i profesjonalizm, bo długo czekał na swoją szansę. Nie zmieniało się jego podejście w treningach i to dla mnie warte podkreślenia.



Powrót Miszty. Szansa dla młodych?

- Najważniejszą sprawą jest zdobycie trzech punktów i zapewnienie sobie matematycznego utrzymania w lidze. Będziemy chcieli wyjść najmocniejszym składem na daną chwilę. Nie będzie przeglądu kadry i dawania szansy zawodnikom, którzy nie wygrywają rywalizacji. Nie przewiduję takiego ruchu. Będą grać ci, którzy są lepsi na danych pozycjach.



- Czarek Miszta uczestniczy w treningach i jest duża szansa, że jutro wystąpi. Po ostatnim treningu zawodnik oceni swoją dyspozycję zdrowotną. To będzie determinowało naszą decyzję. Misztę straciliśmy przed meczem pucharowym, gdzie kwestia drugiego młodzieżowca była istotna. On zaczął wyglądać dobrze i nie było potrzeby, by na siłę robić zmiany i rozdawać minuty każdemu.