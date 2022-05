Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 3 minuty temu, *.mm.pl Mam pewne przeczucia co do wyniku końcowego, ale na razie nic nie napisze.... Zobaczymy po meczu czy przeczucie mnie myliło, czy nie. odpowiedz

Urs72 - 6 minut temu, *.chello.pl Grają na remis nikomu nie zaszkodzi teraz wynik 2.1 odpowiedz

Atmosferić - 6 minut temu, *.orange.pl Wieteska do kadry? chyba ampfutbolu. Zero kurwa krycia gościa. odpowiedz

Atmosferic - 14 minut temu, *.orange.pl Nieprawdo-kurwa-podobne O_O Raz im się chce grać, raz im się nie chce grać. odpowiedz

Pit - 19 minut temu, *.t-mobile.pl Dajcie lina jakiegoś do meczu ???? odpowiedz

Kielonek - 19 minut temu, *.vectranet.pl Heheheh Slisz może ktoś go kupi obyXD odpowiedz

Syn trenera - 4 minuty temu, *.play-internet.pl @Kielonek: Jaki Slisz rykoszet... odpowiedz

exsa - 29 minut temu, *.tpnet.pl Rywale LEGIO naciskaja i czas na rewanz odpowiedz

MarioL - 30 minut temu, *.wanadoo.fr Dlaczego blokujecie posty w ,,na stadionach,,? Oraz dlaczego kasujecie lub nie puszczacie wpisów? Cenzura? odpowiedz

autor - 20 minut temu, *.vectranet.pl @MarioL : tu cenzura jest na calego i to od dawna odpowiedz

antek - 37 minut temu, *.play-internet.pl Problemy z plecami ręcznik w bramce = wp..............................................ol odpowiedz

Byniu - 41 minut temu, *.vectranet.pl Pozdrawiam wszystkich desperatów oglądających w piątkowy wieczór poczynania naszej drużyny:) Wypiłem cały zapas ajerkoniaku z Wielkanocy i czekam aż zacznie działać znieczulenie odpowiedz

STARA DO MNIE ...ŻE ZWARIOWAŁEM OD TEJ TWOJEJ LEGII ...A JA POWIADAM KOCHAM JĄ I NIC NIE PORADZE... - 32 minuty temu, *.57.62 @Byniu: BYNIU A JA OD RANA WSTAWIOOONYYY...BO LEGIA DZISIAJ GRAA! odpowiedz

Hiszpan - 59 minut temu, *.telnaptelecom.pl Przez swój ośli upór Vukovic zawsze będzie tylko namiastką trenera. U niego nie ma żadnej rywalizacji i szans. Wcześniej pewny plac miał kopiący się w czoło słodki Sandro teraz drewniak Bartosz. odpowiedz

Kamuflaż - 46 minut temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: Slisz gra, bo ktoś na niego wydał trochę pieniędzy, a teraz chce go sprzedać byle komu, i zwrotu części poniesionych kosztów. Vuković nie ma nic do gadania, to tylko pan stojący obok linii boiska i udający trenera. To samo jest z Misztą, będzie grał, bo ktoś chce go spieniężyć - proste. Aspekt sportowy nie ma znaczenia dla Mioduskiego, bo to nie pasjonat piłki. On tylko udaje, że mu zależy, tak naprawdę kibiców ma w dupie - zależy mu tylko na pieniądzu i handlu żywym towarem. Jeszcze się nie zorientowaliście? odpowiedz

Typer - 43 minuty temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: Ręce opadają. Co by nie odwalił slisz na boisku to i tak gra. odpowiedz

!(L)! Dolny Śląsk Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Miszta

Johansson . Jędrzejczyk . Wieteska . Grudziński

Charatin . Josue

Wszołek . Kapustka . Rosołek

Muci

TAK TO POWINNO WYGLĄDAĆ odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl Haha ręcznik na bramce...w środku pola dwa worki kartofli SS a w ataku strach na wróble 1-3 odpowiedz

Trener - 1 godzinę temu, *.edu.pl @Syn Trenera: Do lekcji gówniarzu! odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Trener: Dobrze ojcze ale przyznasz że mam rację :) odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Skład Legii na te mecz wiele wyjaśnia, będą lagi na Pekharta i może coś wpadnie. Śmierdzi kolejną porażką na kilometr. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl 0-5 odpowiedz

Bulbulator - 1 godzinę temu, *.19.184 Czekają nas niesamowite emocje. Czy naszym gwiazdą uda się wspiąć na wyżyny umiejętności i osiągnąć niebywały sukces czyli utrzymać się na dwie kolejki przed końcem sezonu, czy może mają w planach dać nam emocjonować się do ostatniej kolejki aby dokonać niebywałego osiągnięcia w historii klubu, zapisania się w annałach, śrubując rekord wpier...li w sezonie, poczekamy zobaczymy. A wszystkim masochistą, życzę pięknego piątkowego widowiska sportowego. odpowiedz

maqs(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl a może tak w końcu ktoś by pomyślał o relacji LIVE z kosza gdzie znowu świetnie gra drużyna i jedzie z włocławkiem aż miło , bo o piłkarskim badziewiu szkoda czasu na czytanie odpowiedz

chris - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @maqs(L): Nie wiem jak ma wyglądać live z kosza ale zawsze można włączyć transmisje na strims.top odpowiedz

maqs(L) - 1 godzinę temu, *.orange.pl @chris: choćby tak jak na plk.pl , w końcu tam gramy o mistrza a na głównej stronie jakieś wzmianki odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.