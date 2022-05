Komentarze (61)

WL - 11 minut temu, *.tpnet.pl Okazalo sie ze "LEGIA" potrafi grac dobrze wiec jaki jest powod slabych meczy !! odpowiedz

(L)ychu - 24 minuty temu, *.163.0 Zostały 2 mecze dokończą ten sezon a potem niech stanie się sprawiedliwość w piłkarskiej Legii . Dziś Zieloni Kanonierzy pokazali we Włocławku jak się walczy . Brawo Koszykarze !!!! odpowiedz

Wolfik - 25 minut temu, *.mm.pl Bo kontaktowym golu Lukasa podolskiego, zacząłem się powaznie obawiać, że moje przeczucia się spełnią (uroiło mi się, że mecz zakończy się remisem 3:3). Na szczęście w Zabrzu gra obrońca Janicki... odpowiedz

Qarx - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Josue przerasta ta ligę. Zaraz się odezwa głosy, że zamiast biegać czlapie. Na naszą ligę jest niesamowity. Gdyby biegał szybciej to zapewne grałby w innej lidze. Ma zmysł i technikę. On musi zostać!!!! Razem z Kapustką stworzą rewelacyjny duet. odpowiedz

darkens - 36 minut temu, *.orange.pl Dlaczego zmian Vukovic nie robi?tylko jedną. Po co ławka rezerwowych? odpowiedz

Żyrardów - 45 minut temu, *.icpnet.pl Boruca na Bramkę ???????????? odpowiedz

(L)ychu - 46 minut temu, *.163.0 jedyny pozytyw w tym meczu to że więcej strzelamy niż tracimy odpowiedz

Atmosferić - 48 minut temu, *.orange.pl 3 celne strzały gównika - 3 bramki... trzeba coś więcej dodawać? odpowiedz

Antymiszta - 52 minuty temu, *.vectranet.pl Miszta frajer co w bramkę to wpada odpowiedz

Atmosferić - 53 minuty temu, *.orange.pl 2 gole górnika z wrzutek zawalone przez wiepieske. odpowiedz

fafaf - 54 minuty temu, *.chello.pl a recznik widac w formie,wrocil i juz 3 wbite odpowiedz

Dziaduszko - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Trzeba było obstawiać bramki w ogóle w tej kolejce kruca bomba odpowiedz

grzesiek - 55 minut temu, *.centertel.pl Piłkarski poker trwa w najlepsze. odpowiedz

GOL!ZA`1GOLEM!LECI!LEGIIAAA!WRACA!NA!SWJE!ŚMIECI! - 56 minut temu, *.57.62 HEJ!LEEEGIIIAA!GOOOAAALLL!LALALALALAAA! odpowiedz

Leg - 57 minut temu, *.chello.pl auf Wiedersehen wunglokoksy

odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dawać 8 :D odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.0 @Atmosferić: nie więcej niech nie strzelają bo będzie jak ze skisłą w pamiętnym 6:0 na reymonta :-) odpowiedz

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl P.Sedzio dlaczego nie sprawdzil Pan reki pilkarza Gornika gdzie widoczny byl ruch reka. W jakim celu jest VAR P.Sedzio ?!!! odpowiedz

Siekierki - 1 godzinę temu, *.plus.pl @SF: A kto tu ma czas na VAR? Tu gol za golem, Panie, gol za golem... odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl 8-4 jak w Dortmundzie mile widziane :D dla Legii oczywiście. odpowiedz

:// - 1 godzinę temu, *.plus.pl Obawiam się że z ręcznikiem w bramce możemy jeszcze przegrać. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @://: Całkiem realy scenariusz. 4-5 ciekawy to byłby wynik - ale wole np. 8-4. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.0 Kurde skuteczność jednych i drugich bardzo wysoka jak na razie odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Futbol na tak odpowiedz

Siekierki - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ludzie, czy tu są na boisku jacyś obrońcy ? 4:2 w pierwszej połowie? To prawie jak to Zagłębie przed chwilą. Choć, oczywiście, proporcja goli strzelonych/straconych ukształtowana w tę stronę mi odpowiada. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.0 Może być wynik hokejowy heh jak w Radomiu :-) odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl 2 mecze dziś - 13 goli - średnia 6.5 gola na mecze :-D Legia z piłką jako tako wygląda (choć daleko to do optimum formy) - bez piłki gdy trzeba kryć, pressować, ustawiać się to to jest 1 liga. odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl 4:2 ale z Miszta w bramce musi być co najmniej 8-9:2 bo co strzela to zaraz traca żeby nie odrobił górnik. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Głupota piłkarzy Legii gdy rywal ma piłkę nie może się z niczym równać - zamiast stanąć przy piłkarzach rywala i pokryć to oni biegają w grupkach za piłką i gapią się na piłkę... Ten zespół naprawdę w obronie to 1 liga. Zapierdalają po tym boisku jak kurczaki z obciętmi głowami - zero myślenia.

Tam nawet nie ma podstaw bronienia ani zespołowego ani indywidualnego.



JEDNO WIELKIE NIC. odpowiedz

Atmosferović - 1 godzinę temu, *.plus.pl Może Lewandowski oddał mecz Lublinowi? Bo dziwna taktyka i skład Radomiaka dziś był. odpowiedz

W - 1 godzinę temu, *.02.net odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Po co na boisku jest knedel?! Wytłumaczcie mi! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Recznik 2 strzały 2 gole ehh odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 1 godzinę temu, *.com.pl Ostatnia i przedostatnia kolejka w sezonie,czyli 2 kolejki cudów i przedziwnych wyników. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Nowa miotła w Radomiu - 1-6 :D odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Mam pewne przeczucia co do wyniku końcowego, ale na razie nic nie napisze.... Zobaczymy po meczu czy przeczucie mnie myliło, czy nie. odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: też tak potrafię... odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wolfik: No to możesz już powiedzieć odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Grają na remis nikomu nie zaszkodzi teraz wynik 2.1 odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Wieteska do kadry? chyba ampfutbolu. Zero ku...a krycia gościa. odpowiedz

Atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Nieprawdo-ku...a-podobne O_O Raz im się chce grać, raz im się nie chce grać. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie lina jakiegoś do meczu ???? odpowiedz

Kielonek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Heheheh Slisz może ktoś go kupi obyXD odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kielonek: Jaki Slisz rykoszet... odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Rywale LEGIO naciskaja i czas na rewanz odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Problemy z plecami ręcznik w bramce = wp..............................................ol odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Pozdrawiam wszystkich desperatów oglądających w piątkowy wieczór poczynania naszej drużyny:) Wypiłem cały zapas ajerkoniaku z Wielkanocy i czekam aż zacznie działać znieczulenie odpowiedz

STARA DO MNIE ...ŻE ZWARIOWAŁEM OD TEJ TWOJEJ LEGII ...A JA POWIADAM KOCHAM JĄ I NIC NIE PORADZE... - 2 godziny temu, *.57.62 @Byniu: BYNIU A JA OD RANA WSTAWIOOONYYY...BO LEGIA DZISIAJ GRAA! odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Przez swój ośli upór Vukovic zawsze będzie tylko namiastką trenera. U niego nie ma żadnej rywalizacji i szans. Wcześniej pewny plac miał kopiący się w czoło słodki Sandro teraz drewniak Bartosz. odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: Slisz gra, bo ktoś na niego wydał trochę pieniędzy, a teraz chce go sprzedać byle komu, i zwrotu części poniesionych kosztów. Vuković nie ma nic do gadania, to tylko pan stojący obok linii boiska i udający trenera. To samo jest z Misztą, będzie grał, bo ktoś chce go spieniężyć - proste. Aspekt sportowy nie ma znaczenia dla Mioduskiego, bo to nie pasjonat piłki. On tylko udaje, że mu zależy, tak naprawdę kibiców ma w dupie - zależy mu tylko na pieniądzu i handlu żywym towarem. Jeszcze się nie zorientowaliście? odpowiedz

Typer - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Hiszpan: Ręce opadają. Co by nie odwalił slisz na boisku to i tak gra. odpowiedz

!(L)! Dolny Śląsk Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Miszta

Johansson . Jędrzejczyk . Wieteska . Grudziński

Charatin . Josue

Wszołek . Kapustka . Rosołek

Muci

TAK TO POWINNO WYGLĄDAĆ odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl Haha ręcznik na bramce...w środku pola dwa worki kartofli SS a w ataku strach na wróble 1-3 odpowiedz

Trener - 3 godziny temu, *.edu.pl @Syn Trenera: Do lekcji gówniarzu! odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl @Trener: Dobrze ojcze ale przyznasz że mam rację :) odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Skład Legii na te mecz wiele wyjaśnia, będą lagi na Pekharta i może coś wpadnie. Śmierdzi kolejną porażką na kilometr. odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl 0-5 odpowiedz

Bulbulator - 3 godziny temu, *.19.184 Czekają nas niesamowite emocje. Czy naszym gwiazdą uda się wspiąć na wyżyny umiejętności i osiągnąć niebywały sukces czyli utrzymać się na dwie kolejki przed końcem sezonu, czy może mają w planach dać nam emocjonować się do ostatniej kolejki aby dokonać niebywałego osiągnięcia w historii klubu, zapisania się w annałach, śrubując rekord wpier...li w sezonie, poczekamy zobaczymy. A wszystkim masochistą, życzę pięknego piątkowego widowiska sportowego. odpowiedz

maqs(L) - 4 godziny temu, *.orange.pl a może tak w końcu ktoś by pomyślał o relacji LIVE z kosza gdzie znowu świetnie gra drużyna i jedzie z włocławkiem aż miło , bo o piłkarskim badziewiu szkoda czasu na czytanie odpowiedz

chris - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @maqs(L): Nie wiem jak ma wyglądać live z kosza ale zawsze można włączyć transmisje na strims.top odpowiedz

maqs(L) - 4 godziny temu, *.orange.pl @chris: choćby tak jak na plk.pl , w końcu tam gramy o mistrza a na głównej stronie jakieś wzmianki odpowiedz

