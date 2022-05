Konferencja pomeczowa

Urban: Nie byliśmy blisko remisu

Piątek, 6 maja 2022 r. 23:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jan Urban (trener Górnika Zabrze): Ten mecz nie mógł się lepiej ułożyć dla Legii. Gospodarze zdobyli szybko pierwszą bramkę, a za chwilę poprawili drugą. I mimo, że staraliśmy się odrabiać straty, to nie miałem wrażenia, że jesteśmy blisko remisu. Legia wygrała przede wszystkim większą agresywnością, była skoncentrowana. Tzw. drugie piłki, przebitki, wszystko było dla Legii.



Wydaje się, że jak zdobywa się 3 bramki i nie jest się blisko remisu, to brzmi abstrakcyjnie, ale taka była prawda. Zespół Legii był lepszy. Mógłbym podsumować grę defensywną mojego zespołu, ale nie użył bym dobrych słów. Zbyt łatwo traciliśmy bramki i na dodatek przez doświadczonych graczy. A już trzecia bramka, to prezent dużej klasy. Niestety są takie mecze... Popełnialiśmy błędy, których nie powinniśmy popełniać, a już na pewno nie tak dużo. Strzelaliśmy bramki, ale po składnych akcjach. Natomiast w pierwszej połowie to my wypracowaliśmy akcje bramkowe Legii. Po zmianie stron było już inaczej, bo goniliśmy wynik, ale w pierwszej nie...