Pech nie opuszcza Yuriego Ribeiro . Na ostatnim treningu przed meczem ze Stalą Mielec Portugalczyk doznał urazu, który wykluczył go z wyjazdu na południe Polski. Szczegółowe badania wykazały uszkodzenie mięśnia przywodziciela i czekają go 4-6 tygodni rehabilitacji. To oznacza, że Ribeiro w tym sezonie już nie zagra, ale na początek przygotowań do nowego sezonu powinien być gotowy.

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl to nie wina piłkarza że Legia go kupiła to wina działaczy i skautingu którzy go wypatrzyli i polecili Legii odpowiedz

Zyga - 16 minut temu, *.chello.pl @bronek49:

tylko w Nottingham Forest coś facet grał - a Championship to silna liga odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ribeiro prawdopodobnie zaczyna karierę w...kabarecie. odpowiedz

Jester - 2 godziny temu, *.chello.pl pogonić dziada i cały zaciąg cwaniaczków biorących grube pieniądze odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl @Jester:



Dokładnie . I ujawnić prowizje menedżerskie odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Moglby juz w ogole nie zagrac. Zbedny pilkarz. Na jaego poziomie mamy od lat Grudzinskiego, a w lidze z 5 lepszych mozemy wyciagnac. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Prezes jest taki kreatywny, to niech go wypożyczy do końca czerwca... odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: podbijam temat odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl To naprawdę budujące, że Ribeiro nie płacze i nie chce obwiniać rywala o swoją kontuzję, zarzeka się, że doszło do urazu na treningu. My jednak dobrze wiemy, że to wina brutalnego wejścia Fornalczyka w Szczecinie. To i tak cud, że zdołał tak długo trenować i grać z kontuzją. Oby więcej takich ambitnych zawodników. odpowiedz

