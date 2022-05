Krótki trening, Rose inywidualnie

W środowym treningu Legii wzięło udział 22 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Zajęcia były bardzo lekkie i trwały tylko godzinę. Piłkarze przez kilkanaście minut się rozgrzewali, a następnie pół godziny grali w dziadka. Treningowi przyglądał się z boku dyrektor sportowy Jacek Zieliński . Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka Lindsay Rose , który przed meczem ze Stalą poczuł ból w lewej łydce, ćwiczył indywidualnie z Piotrem Zarębą . Krzysztof Dowhań pracował z Richardem Strebingerem , a na drugim boisku Jan Mucha trenował z Cezarym Misztą . W zajęciach nie uczestniczyli: Filip Mladenović , Maik Nawrocki i Yuri Ribeiro . Ten ostatni wypadł z treningów do końca sezonu z powodu urazu. Obecni na treningu: Boruc, Miszta, Strebinger, Abu Hanna, Celhaka, Charatin, Grudziński, Hołownia, Jędrzejczyk, Johansson, Josue, Kastrati, Kapustka, Lopes, Muci, Pekhart, Rose, Rosołek, Skiba, Slisz, Sokołowski, Verbić, Wieteska, Włodarczyk, Wszołek W czwartek o godz. 17 zespół będzie trenował na płycie głównej stadionu przy Łazienkowskiej. Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa Aleksandara Vukovicia przed meczem z Górnikiem. Spotkanie z zabrzanami odbędzie się w piątek o godz. 20:30. Fotoreportaż z treningu - 24 zdjęcia Woytka

