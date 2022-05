Władze Legii osiągnęły porozumienie z Kostą Runjaiciem i już wkrótce zostanie on ogłoszony jako nowy szkoleniowiec stołecznej drużyny. W ostatnich dniach doszło w Warszawie do spotkania obu stron i do konkretnych ustaleń. Do dopięcia pozostały tylko drobne szczegóły, ale nie powinien nastąpić już żaden zwrot akcji.

j-23 - 2 minuty temu, *.175.47 spoko, w połowie października zostanie wyrzucony na zbity pysk i wróci Vuko żeby ratować nas przed spadkiem odpowiedz

OLaf - 5 minut temu, *.tpnet.pl Pozostaje mu tylko współczuć takiego szefa jak gamoń Mioduski... odpowiedz

bep - 5 minut temu, *.aster.pl Czyli niestety przrd nami kolejny sezon "miodowych lat"... Jak długo jeszcze ma trwać farsa z tym kudłatym dyletantem? odpowiedz

:) - 25 sekund temu, *.plus.pl @bep: a propo ,,Miodowych lat" to chyba tak to działa że Mioduski kręci Zielińskim jak Danka Tadziem Norkiem wystarczy że krzyknie :) odpowiedz

:// - 7 minut temu, *.plus.pl Pytanie kto z nim się porozumiał Prezes właściciel czy dyrektor? odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 8 minut temu, *.plus.pl Najpierw wizja bałkańska - drugie dinamo - Jozak Kepcija później Portugalia - Sa Pinto i

Agra Medeiros Martins itd potem koncepcja z ludźmi z niby legijnym Dna - Vukovic, znów wizja tym razem Polska - CM ,Gołębiewski, wielbiony Papszun a teraz Niemiecko - Chorwacka?- Runjaic?Jak się ma Wizje i do tego dwie funkcje w klubie na raz? to trzeba do specjalisty panie Właścicielu? Prezesie? Bo chyba sam nie wie do końca kim jest i co gada i za co odpowiada ? odpowiedz

Mioduski jak ty mi zaimponowałes w tej chwili - 6 minut temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Ciekawe czy Runjaic też będzie trenerem na lata jak Jacek Magiera? odpowiedz

Anty Kosta - 16 minut temu, *.plus.pl Szkoda że nie ogłosili tego przed meczem z Pogonią to może by wygrali żeby się pokazać przed ,,nowym" trenerem? odpowiedz

robochłop - 32 minuty temu, *.orange.pl Możliwości -mimo tego dramatycznego sezonu, większe są w Legii...baza chyba też...o marce klubu-nie wspomnę...pytanie brzmi tak-czy Dariusz Nieuczesany nie będzie się wpier..lał...po trzech porażkach ewentualnych...tu trzeba stabilności... odpowiedz

L - 26 minut temu, *.aster.pl @robochłop: ciekawe co ma w kontrakcie zapisane Zielinski, bo z tego co mowil Mioduski ma wolna reke i nawet uczestniczy w spotkaniach zarzadu jako osoba w pelni odpowiedzialna za pion sportowy. Pokazal juz z Papszunem, ze nie interesuje go wola prezesa wiec kto wie, moze naprawde nie bedzie sie wpieprzal. Chociaz z drugiej strony juz to widze, jak robimy mistrza i Dariusz wraca na bialym koniu, daje 100 wywiadow i znowu sie bierze za zwalnianie, zatrudnianie i wymyslanie pilki na nowo. Oby nie. odpowiedz

13 - 10 minut temu, *.play-internet.pl @L: Hehe, dobre.



Ten Pan "Rejkodzic, Ramidzic czy Rajfajsen", hehe, udowodnił że potrafi. To chyba jeden z niewielu trenerów, ktorzy przyszli do Legii wcześniej udowadniając wartość. odpowiedz

Sebo(L) - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję,że wraz z przyjściem nowego trenera ze składu Legii ubędą takie "asy" futbolu jak Slisz,Celhaka,Mladenović i kilku innych "wirtuozów". odpowiedz

POWRÓT LEGENDY - 48 minut temu, *.datapacket.com Dawać w pakiecie z KuchyKing, powrót legendy Ł3! odpowiedz

Januszek - 21 minut temu, *.chello.pl @POWRÓT LEGENDY:



wez sie oganrij... legendy....odstaw denaturat podobno szkodzi odpowiedz

Afro - 50 minut temu, *.chello.pl Wróci Kuchy King!!! Potwierdzone info. Skąd wiem? Bredzę. odpowiedz

Byniu - 51 minut temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję,że warunkiem była częściowa wymiana i wzmocnienie radykalne składu i że ten warunek zostanie spełniony odpowiedz

Arek - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Oby tylko Pinokio odszedł z Legii. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl oj, teraz to potrzeba bardziej w Legii DOBRYCH zawodników, a nie trenera, bo Wieteską samym (+Slisz) to my z ligi spadniemy prędzej niż zdobędziemy Mistrza... : (



Oby Kosta mógł popracować normalnie, z 3 lata.... marzenie to chyba... odpowiedz

L - 25 minut temu, *.aster.pl @oLaf: ale ktos tych pilkarzy musi ocenic za slabych zeby sciagnac dobrych a do tego potrzebny jest dobry trener. Obecny uwaza Slisza za najlepszy transfer Legii wszech czasow, tak ze ten... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Spadek do 1 ligi: zwrot akcji ? odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Okaże się, co z tego będzie. Wydaje się, że pojęcie ma. odpowiedz

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl no i dobrze mam tylko nadzieje że postawił Legii odpowiednie warunki kogo popędzić z piłkarzy a jest takich spora grupa i kupić zawodników konkretnych odpowiedz

Ripper - 1 godzinę temu, *.chello.pl zobaczymy co z tego wyniknie - czy wytrzyma do zimy odpowiedz

Biała Siła - 58 minut temu, *.vectranet.pl @Ripper: raczej czy będzie mógł wytrzymać odpowiedz

