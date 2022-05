Porażka Stasioka w 1/4 finału OOM

Zawodnik Klubu Bokserskiego Legia, Robert Stasiok startował w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się w Łomży. W rywalizacji kadetów, kat. -70kg legionista był bliski awansu do strefy medalowej, ale po niezwykle zaciętej, ćwierćfinałowej walce, przegrał na punkty 2:3 z Bartłomiejem Środą (Akademia Bokserska Libiąż). W pierwszej rundzie Stasiok pokonał Dawida Owsianko (BKS Olimp Szczecin) 5:0.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.