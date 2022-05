Dwa kibicowskie wzory szalików do kupienia na meczu z Górnikiem

Piątek, 6 maja 2022 r. 08:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed dzisiejszym meczem z Górnikiem Zabrze, kibice będą mieli okazję nabyć dwa wzory kibicowskich szalików. Jeden z nich - "Boże Chroń Fanatyków" to produkcja Nieznanych Sprawców, a szale w cenie 40 złotych będzie można nabywać dzisiaj w przerwie meczu pod gniazdem. Zysk przeznaczony zostanie na cele ultras.



UZaLeżnieni z kolei przygotowali szaliki z wzorem flagi "CWKS Legia", która swój debiut zaliczyła przy okazji niedawnego wyjazdu do Poznania. "Jest to kolejna ciesząca się popularnością wśród kolekcjonerów produkcja, która utrwala wzory legijnych flag na szalikach. Poza tym, prosty i czytelny wzór godny noszenia przez każdego kibica naszej Legii. Całkowity zysk z tej produkcji przeznaczony zostania na planowane przez nas hucznie kibicowskie wydarenie" - informują UZL.

Szaliki w cenie 40 złotych będzie można kupić: w godzinach 18:30 - 19:30 w Źródełku, w przerwie meczu pod gniazdem, a także w godzinach 19-20 przy wejściu na trybunę południową (na górze, przy schodach naprzeciwko namiotu) i wschodnią (na górze, przy schodach).