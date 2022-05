Na stadionach: Nie bronili jak Jasnej Góry kibicowskich naszych zasad...

Środa, 11 maja 2022 r.

W ostatnim tygodniu doczekaliśmy się licznych wyjazdów ekstraklasowych ekip. Pogoń dwoma specjalami, w 1570 osób zawitała do Wrocławia. Żałować można, że na dobrej liczbie i dopingu poprzestali, nie prezentując żadnej choreografii. Spora liczba szczecinian zmotywowała wrocławian do wystawienia liczniejszego niż zwykle młyna.



Lech po niedawnym kilkunastotysięcznym wyjeździe do Warszawy na finał PP, tym razem w 753 osób pojechał do Gliwic. Mieli powody do zadowolenia, bowiem poznaniacy są obecnie faworytem do mistrzostwa. Zabrzanie z problemami przyjechali do Warszawy w 629 osób. W niższych klasach rozgrywkowych dobrze pokazał się Motor w Rzeszowie i Korona w Opolu.



Raków jest wyśmiewany na wielu stadionach za swoje zachowanie na finale PP, gdzie dostosowali się do durnych wymogów prezydenta Warszawy i tym samym "pogwałcili" niepisany, kibolski kodeks. To pokazuje jak z szanowanej ekipy, która jeździ zawsze i wszędzie, w moment można stracić reputację bandy z zasadami.



Fani Legii zaprezentowali konkretny pokaz pirotechniczny na meczu z Górnikiem. Pirotechnikę odpaliła także Olimpia Elbląg, Korona i Odra Opole. Bardziej skomplikowanych prezentacji w ostatnich dniach nie odnotowaliśmy.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (1570)

Bardzo dobry wyjazd Portowców, którzy dwoma pociągami specjalnymi dotarli do Wrocławia w 1570 osób. Sektor gości przyzwoicie oflagowany, zabrakło jednak do pełni szczęścia oprawy w klatce. Śląsk z licznym jak na swoje możliwości młynem. Na trybunach 10,1 tys. kibiców.



Piast Gliwice - Lech Poznań (753)

Lechici nie wykorzystali pełnej puli biletów przyznanych przez Piasta, ale i tak w Gliwicach stawili się w dobrej liczbie, szczególnie biorąc pod uwagę ostatni wyjazd na finał PP, gdzie pół dnia spędzili przed stadionem. Piast z przyzwoitym młynem, wspierany przez GKS Jastrzębie. Na trybunach 6,9 tys. kibiców.



Legia Warszawa - Górnik Zabrze (629)

Ponad 16 tys. kibiców na trybunach. Legioniści zaprezentowali bardzo dobry pokaz pirotechniczny - race i spore ilości stroboskopów w asyście flag na kijach. Wywiesili transparent "Ch... w zasady i ruch kibicowski, Raków wszedł na stadion tak jak chciał Trzaskowski". Zabrzanie przyjechali do Warszawy mocno spóźnieni, z powodu problemów z policją. Na sektor gości weszli w drugiej połowie - było ich 629, w tym GKS Katowice (29) i Wisłoka (17). Wywiesili trzy flagi.



Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (135)

Jagiellonia do Krakowa pojechała autokarami, a wyjazd dofinansowali fani z emigracji. W sektorze gości stawiło się ich 135 z jedną flagą. Fani Wisły z transparentem skierowanym do Rakowa odnośnie zachowania na finale PP: "Nie broniliście jak Jasnej Góry kibicowskich naszych zasad. Za to podłe zachowanie, wszyscy wbiją w was ku...sa!". Na meczu ponad 18 tys. kibiców.



Górnik Łęczna - Termalica Nieciecza (30)

Na trybunach 2,3 tys. kibiców wciąż wierzących w utrzymanie Górnika w ekstraklasie. W młynie zaprezentowali sektorówkę. Fanów z Niecieczy ok. 30.



Wisła Płock - Warta Poznań (20)

Warciarze wpuszczeni na sektory gospodarze - zajęli miejsca przy samym młynie Wiślaków. Kibiców z Poznania ok. 20 z jedną flagą.



Lechia Gdańsk - Stal Mielec (-)

Niewiele ponad 11 tys. kibiców na trybunach i przeciętny młyn lechistów.



Radomiak Radom - Zagłębie Lubin (-)

Wyraźnie słabsza niż zwykle frekwencja na trybunach w Radomiu (3 tys.), a wysoka porażka (1-6) na pewno nie wpływała pozytywnie na poziom dopingu. Radomianie mobilizują się teraz na ostatni domowy mecz w tym sezonie - spotkanie z Wisłą, przed którym zaplanowano wspólny przemarsz na stadion spod radomskich fontann.



Raków Częstochowa - Cracovia (-)

Komplet widzów w Częstochowie (5,5 tys.) tym razem opuszczał stadion w nie najlepszych nastrojach, bowiem gospodarze stracili prowadzenie w tabeli. Kibiców gości brak.



Niższe ligi:



Stal Rzeszów - Motor Lublin (366)

Motorowcy na wyjazd do Rzeszowa przyjechali w 366 osób, w tym Hetman Zamość (50).



Odra Opole - Korona Kielce (200)

Koroniarze z racowiskiem na tym wyjeździe, gdzie byli wspierani przez Naprzód Jędrzejów. Fani Odry zaprezentowali sektorówkę w kształcie herbu oraz odpalili kilka rac.



Arka Gdynia - Miedź Legnica (130)

Fani z Legnicy wspierani w Gdyni przez Śląska (20) i Karkonosze Jelenia Góra (20). Arkowcy z transparentem "Solidarność kibicowska ty k...o częstochowska".



Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz (113)

Sączersi na tym wyjeździe wspierani przez GKS Tychy (47), Stal Mielec (9) i Czarnych Jasło (2).



Skra Częstochowa - Stomil Olsztyn (22)

Mecz w Bełchatowie, a pojawiło się na nim 22 przyjezdnych, w tym Wisła Płock (6).





Oprawa tygodnia: brak

Wyjazd tygodnia: 1570 kibiców Pogoni Szczecin we Wrocławiu



