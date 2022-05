Nabór do Akademii Koszykówki dla roczników 2004-08

W najbliższą niedzielę, 15 maja o godzinie 12:00 odbędzie się trening naborowy do drużyn Akademii Koszykówki Legii Warszawa. Ten będzie miał miejsce w hali DOSiR przy ulicy Jagiellońskiej 7 na warszawskiej Pradze Północ. Zapraszamy chłopców z roczników 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 (tych, którzy w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w szkole średniej). Wyróżniający się kandydaci do gry w naszych barwach mają szansę zasilić szeregi zespołów Legii w kategoriach II ligi, U19 lub U17 w sezonie 2022/23. Trening naborowy poprowadzą trenerzy Akademii Koszykówki Legii Warszawa - Tomasz Wakulski, Łukasz Pacocha oraz Łukasz Łoboda. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez trenera Tomasza Wakulskiego pod nr telefonu 508 327 399 i adresem mailowym: tomasz.wakulski@legiakosz.com

